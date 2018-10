Medier: Læge hørte musik, mens han parterede systemkritiker levende

Den forsvundne systemkritiker Jamal Khashoggi blev tævet, torteret og til slut parteret levende. Det skete for øjnene af den saudiarabiske generalkonsul i Istanbul, Mohammad al-Otaibi.

Den blodige aktion gik i gang øjeblikkeligt, da Khashoggi 2. oktober trådte ind i sit hjemlands konsulat i den tyrkiske millionby. Han skulle hente nogle personlige papirer.

Selvom det gik hurtigt, tog det syv minutter, før Khashoggi var død.

Tyrkiske kriminalteknikere gør onsdag klar til at undersøge den saudiske generalkonsuls embedsbolig i Istanbul. Foto: Emrah Gurel/AP

De nye makabre detaljer, som refereres i amerikanske og tyrkiske medier samt det London-baserede nyhedssite Middle East Eye , bygger som i de forudgående dage på unavngivne tyrkiske embedsmænd og efterretningskilder, der har set lyd- og video-optagelser fra konsultatet.

Hvor disse optagelser stammer fra er stadig ikke klarlagt.

Hvem er den forsvundne Den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi, 60 år, har i det sidste år levet i eksil i USA, hvor han skrev en fast klumme i avisen Washington Post. Han var tidligere tæt på den saudiske top, men kom i opposition til regimet, da kronprins Mohammed bin Salman sidste år erobrede positionen som det islamiske kongeriges stærke mand. 2. oktober gik Khashoggi ind på det saudiarabiske konsulat i Istanbul for at hente nogle skilsmissepapirer fra hjemlandet, så han kunne blive gift med sin tyrkiske kæreste. Siden har ingen set ham.

Tidligere teorier om, at Khashoggi optog sin egen død med et smartwatch, er nu forladt.

Mere sandsynligt er, at den tyrkiske efterretningstjeneste i modstrid med internationale regler havde anbragt aflytningsudstyr i den saudiske repræsentation. Og at tyrkerne af den grund ikke ønsker materialet frem.

- Hold kæft, lyder forside-overskriften onsdag på den tyrkiske avis Yeni Safak. Denne ordre fik Saudi-Arabiens generalkonsul Mohammad al-Otaibi øjensynligt, da han protesterede mod parteringen. Foto: Burhan Ozbilici/AP

Overfaldet i konsulatet blev ifølge kilderne udført af medlemmer fra det 15 mand store saudiske sikkerhedsteam, der samme dag var ankommet til Istanbul i to privatfly.

Blandt dem var en læge, der er chef for den retsmedicinske afdeling i det saudiske indenrigsministerium, samt en topdiplomat, der tidligere har ledsaget Saudi-Arabiens stærke mand, kronprins Mohammed bin Salman, på flere udlandsrejser.

Inde på konsultatet blev Kashhoggi hevet fra generalkonsulens kontor og ind på et arbejdsværelse ved siden af, hvor han blev lagt på et bord.

Ifølge den tyrkiske avis Yeni Safak, der har hørt optagelserne, skete det under protester fra den saudiske generalkonsul Mohammad al-Otaibi.

- Gør det et sted udenfor. Ellers kommer jeg i vanskeligheder, kan han angiveligt høres råbe.

- Hold kæft, hvis du ønsker at forblive i live, når du kommer tilbage til Saudi-Arabien, lyder svaret fra et medlem af sikkerhedsholdet ifølge den engelsksprogede udgave af avisen Hürriyet.

Lægen og retsmedicinwn Salah Muhammad al-Tubaigy nyder angiveligt at lytte til musik, mens han arbejder. Her ses han på overvågningsbillede fra Istanbuls Atatürk-lufthavn 2. oktober. Foto: Sabah/Ritzau Scanpix

Et vidne, der befandt sig på en etage nedenunder, hørte frygtelige skrig, siger en kilde til Middle East Eye.

- Der blev ikke gjort forsøg på at afhøre Khasroggi. De var kommet for at dræbe ham, siger kilden ifølge artiklens forfatter David Hearst, en tidligere Guardian-journalist, der nu er redaktør for Middle East Eye.

Skrigene stoppede først, da Khashoggi fik en indsprøjtning med et ukendt stof.

Derefter gik retsmedicineren Salah Muhammad al-Tubaigy i gang med at partere Khashoggis krop, mens han lå på bordet og stadig var i live. New York Times har tidligere skrevet, at holdet havde medbragt en særlig slagtersav til formålet.

Da han begyndte at skære, tog Salah Muhammad al-Tubaigy høretelefoner på.

- Når jeg udfører mit arbejde, lytter jeg til musik. Jeg synes, I skal gøre det samme, sagde al-Tubaigy til de andre saudiere ifølge en tre minutter lang lydoptagelse, som den tyrkiske avis Sabah har hørt.

Khashoggi fik først skåret fingrene af og siden hovedet, skriver Yeni Safak.

Hele forløbet tog syv minutter. Senere forlod sikkerhedsholdet konsultatet i flere biler og kørte mod lufthavnen.

USA's udenrigsminister Mike Pompeo hilser på Tyrkiets præsident Erdogan onsdag før deres møde om den penible sag. Foto: AP

Undervejs blev der gjort stop ved generalkonsul Mohammad al-Otaibi private bopæl to kilometer fra konsulatet. Ligdele kan muligvis være skjult i denne bygning eller i haven.

Mens tyrkiske kriminalteknikere mandag foretog en otte timer lang undersøgelse af selve konsultatet med tilladelse fra Saudi-Arabien, var generalkonsulens hus først ved at blive undersøgt onsdag aften. Ligesom konsultatet er privatboligen beskyttet af diplomatisk immunitet.

Forud for ransagningen af konsulatet mandag var store dele af bygningen blev rengjort og malet, oplyser Tyrkiets præsident Erdogan.

Han havde onsdag møde med USA's udenrigsminister Mike Pompeo, som på præsident Trumps ordre besøger både Saudi-Arabien og Tyrkiet for at få klarlagt sagen.

Den saudiske generalkonsul Mohammad al-Otaibi forlod selv Istanbul tirsdag og fløj hjem til Riyadh, hvor han ifølge den saudiske regeringstro avis Sabq er fratrådt sin post og nu skal stå til rådighed for undersøgelser.

Maher Abdulaziz Mutreb (i rød cirkel til venstre) sammen kronprins Salman - også i rød cirkel - under et besøg i USA tidligere i år. Til højre overvågningsfoto af Mutreb i Istanbuls lufthavn 2. oktober. Foto: Steven Gonzales/AP og Sabah/Ritzau Scanpix

Saudi-Arabiens stærke mand, kronsprins Mohammed bin Salman, kaldet MBS, afviser ethvert kendskab til sagen. Saudierne har fra første dag hævdet, at Khashoggi forlod konsulatet ad en bagudgang og siden forsvandt.

Ingen tror, at en aktion af denne type kan være gennemført uden godkendelse fra højeste sted i det saudiske kongehus, hvilket vil sige kronprinsen.

Mange ting belaster ham. Blandt andet afslører tyrkiske overvågningsbilleder og kopier af de 15 saudiers pas et medlem af teamet som Maher Abdulaziz Mutreb, en fremtrædende saudisk diplomat, der flere gange har ledsaget kronprinsen på udlandsrejser.

Amerikanske medier skrev mandag, at Saudi-Arabien er undervejs med en erklæring, der vil stemple Khashoggis død som en slags ulykke. Hensigten var i stedet at bortføre ham til Saudi-Arabien. Og hele aktionen foregik uden den saudiske ledelse viden eller godkendelse, skal forklaringen lyde.

I USA er præsident Trump kommet med modstridende meldinger. Han kræver sagen opklaret, men siger også, at Saudi-Arabien ikke skal dømmes på forhånd.

Politikere fra begge partier i USA's Kongres kræver sanktioner mod Saudi-Arabien, hvis der kommer beviser på bordet. Men Trump nægter at røre ved en aftale om gigantiske våbensalg til regimet i det islamiske olieland. Våbenordren løber op i 110 milliarder dollars, 700 miliarder kr.

Onsdag sagde Trump, at USA har bedt Tyrkiet om en kopi af de barske optagelser fra konsultatet, skriver AP.

- Hvis de findes, tilføjede præsidenten.