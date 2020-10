Medier: Said Mansour er dømt til døden i Marokko

Ifølge marokkanske medier er den tidligere danske statsborger Said Mansour blevet dømt til døden i Marokko for at have været involveret i tidligere drab.

Det marokkanske medie Le360 skriver, at Said Mansour fik dommen i mandags ved de marokkanske domstole.

En af anklagerne mod ham skal være, at han i 2003 var involveret i et angreb i byen Casablanca, der kostede 45 personer livet. Flere af de dræbte var selvmordsbombere.

Ritzau har forsøgt at få bekræftet mediernes historie hos det danske udenrigsministerium, den marokkanske ambassade i Danmark og den danske ambassade i Marokko. Det er ikke lykkedes indtil videre.

Said Mansour - også kendt som 'Boghandleren fra Brønshøj' - har tidligere boet i Danmark og været dansk statsborger.

I 2015 blev han af Østre Landsret idømt fire års fængsel for at opfordre til terror og hellig krig.

Landsretten annullerede senere Said Mansours danske statsborgerskab og udviste ham for altid. Dommen blev i 2016 stadfæstet i Højesteret.

I januar 2019 blev Said Mansour udsendt fra Danmark til Marokko, der gennem en længere årrække havde vist interesse i at få ham udleveret. Årsagen til interessen var, at Said Mansour var mistænkt for terrorrelateret kriminalitet.

I forbindelse med sin udsendelse udtrykte Said Mansour bekymring for sit liv i Marokko.

Den daværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) kunne dog fortælle, at den danske stat forud for udvisningen af Said Mansour havde fået garanti for hans sikkerhed.

- Der er selvfølgelig fuldstændig styr på tingene i forhold til Said Mansour, og jeg må sige, at jeg er meget tilfreds med det.

- Men det er selvfølgelig også set i det lys (Mansours sikkerhed, red.) naturligt, at en sag som den her tager meget lang tid, sagde Inger Støjberg.

Ritzau har talt med Michael Juul Eriksen, der før har været forsvarsadvokat for Said Mansour. Han fik nyheden om sin tidligere klients dødsdom at vide gennem et af de marokkanske medier.

- Jeg har også talt med hans familie, der har fået det bekræftet af en journalist i Marokko, der har fulgt sagen dernede.

- Det skal i hvert fald undersøges nærmere, om det rent faktisk er korrekt, som der måske er noget, der tyder på, siger Michael Juul Eriksen.

I dag er Said Mansour 60 år. Han kom til Danmark i 1984 og fik dansk statsborgerskab i 1988.