Medier: Vanvittigt fund på dansk skib

På et dansk skib i Mexico har myndighederne beslaglagt 23 tons af det dødbringende stof fentanyl. Nok til at slå milliarder af mennesker ihjel

23.368 kilogram fentanyl.

Det var det mexicanske kystvagts fangst, da de lørdag 23. august lavede et rutinetjek på et dansk skib. Det skriver flere medier heriblandt det lokale Tabasco Hoy og La Gran Época.

Fundet blev gjort på et dansk skib, der kom fra Kina til havnen Puerto de Lázaro Cárdenas i regionen Michoacán i Mexico.

Oprindeligt stod der på de 931 sække fentanyl, at de indeholdt kalciumklorid, der blandt andet bliver brugt i vejsalt og fugtfjerner, men myndighedernes test viste, at der tale om et stof af en lidt anden kaliber. Fentanyl.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Mærsk, der er i gang med at undersøge, om det er et af deres skibe.

50 gange stærkere end heroin

Fentanyl er et smertestillende opioid-middel, der minder om morfin, men er omkring 100 gange stærkere. Derudover skulle det også være 50 gange stærkere end heroin.

Normalt kan det fås på recept i plasterform, som så sættes på huden, hvorfra det bliver optaget i systemet. Men hvis du optager det direkte, så er effekten langt kraftigere og livsfarligt. En cockatil, som stofmisbrugere bruger i stigende grad verden over.

Ifølge United States Drug Enforcement Administration (DEA red.) kan bare to milligram være dødbringende, og med lidt hovedregning betyder det, at 23 tons ville kunne slå flere milliarder mennesker ihjel. Det skal dog understreges, at vægten på det endelige antal fentanyl fortsat ikke er opgjort af mexicanerne, så tallet kan falde.

Fundet er også blevet noteret af de amerikanske myndigheder, og Office of National Drug Control Policy sendte følgende tweet ud i kølvandet på fundet, da de mener, at fentanylen i sidste ende havde kurs mod USA.

.@realdonaldtrump was right.



China continues to pour poison into our communities.



More than 23,000 kilograms of Chinese fentanyl seized at Mexico's largest seaport.



FINAL DESTINATION: USA. https://t.co/6n0LVeWRKH — ONDCP (@ONDCP) August 24, 2019

National krise

Sidste år valgte Donald Trump at udråbe problemet med stoffer til en national krise, da der ifølge tal fra 2017 var 72.000 mennesker, der mistede livet af en overdosis. Det er det højeste antal i landet nogensinde og en større dræber en trafikken.

Dengang pegede myndighederne på, at opioiderne var den helt store årsag til stigningen, fordi det er et langt farligere stof end andre.

22. august 2019 offentliggjorde DEA, at de havde beslaglagt over en million fentanyl-piller i 2019 indtil videre. I hele 2018 var tallet 380.000, og det har fået DEA til at slå alarm.

- Spredningen af disse piller, der smugles ind i USA af de mexicanske karteller, er alarmerende. DEA og vores samarbejdspartnere vil gøre alt for, at få de dødbringende fentanyl-piller væk fra gderne, og sikre at de ansvarlige for fremstillingen bliver retsforfulgt, så samfund og familier undgår at blive ødelagt, siger special agent Doug Coleman.

I 2019 er 344 personer i Arizona døde, efter de har tager fentanyl.