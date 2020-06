Medlemmer af ASMLA sigtes for at finansiere terror

Tre medlemmer af den iranske seperatistbevægelse ASMLA, der i forvejen er sigtet for at billige terror og spionage, er nu også sigtet for at finansiere terror og for at spionere mod militære anliggender.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

ASMLA står for Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahvaz kæmper for løsrivelse af et område fra Iran.

De tre medlemmer er tidligere blevet sigtet for at billige terror og for spionage på vegne af en saudiarabisk efterretningstjeneste.

Mistanken går på, at de skulle have sat en saudiarabisk efterretningstjeneste til at virke inden for den danske stats område.

De skulle også have billiget et terrorangreb i Iran, som skete i september 2018.

Men nu har Midt- og Vestjællands Politis og PETs efterforskning ført til, at de tre ledende medlemmer også sigtes for at have finansieret og fremmet terror i Iran - blandt andet i samarbejde med en saudiarabisk efterretningstjeneste.

Sigtelserne handler om forhold begået i årene mellem 2012 og 2018.