Meget alvorlig brand i etageejendom: To personer har mistet livet

To personer, en mand og en kvinde, er omkommet i forbindelse med en alvorlig brand i Lyngby, der nu er blevet bragt under kontrol.

Det bekræfter vagtchefen hos Nordsjællands Politi, Christian Kobbernagel, der ikke ønsker at komme med yderlige oplysninger om de omkomne personer.

Beredskab Øst oplyser, at branden er 'helt under kontrol, men at to personer desværre er omkommet'.

'Røgdykkere reddede begge ud, men deres liv stod desværre ikke til at redde. Vi arbejder på stedet noget tid endnu,' skriver Beredskab Øst på Twitter.

@BeredskabOest har nu branden helt under kontrol.

'Meget voldsom brand'

Ekstra Bladets mand på stedet har talt med indsatsleder Jan Bendtzen, der beskriver det som en meget voldsom brand med kraftig røgudvikling.

- Vi fik ret hurtigt lokaliseret to personer i stuelejligheden, som det desværre ikke var muligt at redde. Der skete en meget kraftig røgspredning i samme opgang, og den direkte berørte lejlighed er fuldstændig ødelagt. Det har derfor ikke været muligt at hente inventar ud. Der er også røgskader i de to tilstødende opgange, og af den grund har man valgt at evakuere alle beboere i opgangen, siger han.

Indsatslederen tilføjer, at de modtog alarmopkaldet klokken 11.29.

- Ikke fare for andre

Vagtchef Christian Kobbernagel understreger over for Ekstra Bladet, at branden ikke udsætter andre beboere i området for fare.

- De personer, der skal evakueres, er blevet det. Der er ikke fare for andre i området, siger han.

Et stort antal brandmænd er dog fortsat til stede ved etageejendommen på Skeltoftevej i Lyngby, hvor den voldsomme brand sent på formiddagen brød ud.



Beredskab Øst oplyste tidligere, at ti brandkøretøjer og 24 brandmænd blev kaldt til stedet.

