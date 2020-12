'Meget alvorligt færdselsuheld': Mulig spøgelsesbilist

Flere biler er impliceret, og der er flere tilskadekomne i et færdselsuheld, der spærrer Herningmotorvejen i begge retninger omkring Harlev vest for Aarhus

Tirsdag aften har der været en alvorlig ulykke på Herningmotorvejen omkring afkørsel 22 ved Skovby, hvor flere biler har været involveret, ligesom der er flere tilskadekomne.

Det skriver Østjyllands Politi på twitter.

Mulig spøgelsesbilist

'Der er netop sket et meget alvorligt færdselsuheld på Herningmotorvejen omkring Harlev vest for Aarhus. Der er flere biler impliceret og flere tilskadekomne. Motorvejen er spærret i BEGGE retninger. Find venligst alternative ruter.'

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Claus Bonnerup

Østjyllands politi fortæller, at der 22.01 kom en anmeldelse om en spøgelsesbilist.

- Men det kan vi ikke bekræfte på nuværende tidspunkt, siger Flemming Lau, vagtchef.

Han fortæller, at der er flere tilskadekomne.

Der er adskillige udtrykningskøretøjer tilstede. I retning mod Aarhus holder en bil, som er hårdt ramt, mens der er kø i den anden retning.

Omkring 23.15 fortæller Ekstra Bladets mand på stedet, at politiet er ved at have vendt trafikken mod Herning, hvor bilerne er blevet bedt om at vende om og køre tilbage mod Harlev. Der er dog stadig en lang kø fra Herning mod Aarhus.

Kort før 23.30 fortæller vagtchef Peter Tholstrup, at der stadig arbejdes ud fra en teori om en spøgelsesbilist, der skulle være kørt i vestgående retning i det østgående spor.

Han forventer, at begge spor forbliver afspærret et stykke tid endnu, og han kan endnu ikke sige noget om de tilskadekomne.

På twitter uddybes kommentaren:

'Bilinspektør og Politi arbejder stadig på motorvejen, der fortsat er afspærret i begge retninger.'

Ved deadline havde politiet ikke yderligere. Ekstra Bladet følger sagen onsdag.

Foto: Claus Bonnerup