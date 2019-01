Meget mærkelig video: Mand slikker på dørklokke i tre timer

En mystisk mand er nu efterlyst af politiet for at have slikket i flere timer på en dørklokke til et hus i Californien i USA

Et ægtepar i byen Salinas i staten Californien i USA kunne ikke tro deres egne øjne, da de gennemså overvågningskameraet til deres villa.

Her så de nemlig til deres store overraskelse og forskrækkelse en mand stå og slikke på selveste dørklokken til deres hus. Og ifølge overvågningskameraet opholdt manden sig foran ægteparrets hus i hele tre timer, hvor der i den grad var gang i slikkeriet.

Det skriver flere amerikanske medier heriblandt Kion News Channel, ABC7, WBTV, 25 ABC og Metro

Ægteparret Sylvia og Dave Duncan, var ikke selv hjemme, da den mystiske mand Nytårsaften forgreb sig på deres dørklokke. Men det var til gengæld nogle af deres børn, der lå og sov inde i huset, mens manden tog sig kærligt af husets dørklokke.

Sylvia Duncan ringede naturligvis til politiet, der også har gennemset overvågningskameraet og nu har efterlyst manden. På grund af videoens gode kvalitet har politiet kunnet identificere gerningsmanden som den 33-årige Roberto Daniel Arroyo.

Den 33-årige dørklokke-slikker er nu efterlyst af politiet i Salinas i Californien. (Foto: CCTV)

Duncan-ægteparret fortæller, at de var udenbys, da den mærkværdige episode fandt sted. Deres børn vågnede ikke op fra støjen fra den slikkende mand. Men ægteparret har heldigvis et overvågningskamera, der alarmerer dem, hvis der er bevægelser foran deres hoveddør. Det var på den måde, at de først blev opmærksomme på den 33-årige Roberto Daniel Arroyos besynderlige opførsel foran deres hus.

Politiet har også nøje gennemset overvågningskameraet og har oplyst, at man på videoen også kan se, at manden på et tidspunkt også tisser i haven. Han stjal i øvrigt også en forlængerledning.

Griner nu af oplevelsen

Sylvia Dungan var naturligvis chokeret over oplevelsen, men har også overfor tv-stationen Kion TV fortalt, hvordan hun har det med den mystiske episode nu:

- Man griner selvfølgelig af det bagefter. Teknisk set har han jo ikke angrebet nogen, og han ødelagde heller ikke noget, fortæller Sylvia Duncan.

Flere af ægteparrets naboer har også overfor tv-stationen Kion udtalt, at det er noget af det mest bizarre de nogensinde har oplevet og set.

- Vi har aldrig set noget lignende, fortæller naboen Stephanie Rosario.

Politiet efterlyser i øvrigt stadig den 33-årige Arroyo, der kan blive sigtet for to mindre lovovertrædelser, tyveri samt ulovligt ophold på privat grund.