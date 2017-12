Melder prostituerede til politiet: Fik ingen sex

En mand fra Glyngøre har anmeldt to escortpiger til politiet - det skriver Skive Folkeblad.

Til politiet har manden forklaret, at han den 22. december bestilte en escortpige. Efter bestillingen ankom der ikke en, men to udenlandske piger.

Lokalavisen beskriver, hvordan den 38-årige mand derefter betalte pigerne 1900 kr. Luderduoen var dog ikke tilfredse og krævede flere penge.

Men da manden nægtede at betale flere penge, valgte de to kvinder at køre deres vej igen. Det skete i en bil, der blev kørt af en chauffør.

Glyngøre-manden valgte dog at køre efter de prostituerede. Her fik han bragt deres bil til standsning, hvorefter han fik de to kvinder over i sin bil.

På hjemvejen til Glyngøre kørte han dog galt. Ingen kom noget til, men kvinderne valgte at forlade manden.

Sammen med deres chauffør kørte de bort igen uden, at manden fra Glyngøre havde fået noget sex for sine penge.

Oven i viste det sig, at manden også havde kvajet sig i det, han via Mobilepay fejlagtigt havde overført 2000 kr til en mand fra Skagen.

Disse penge er dog retur hos den sextrængende mand.