Melding om masseslagsmål: 17-årig stukket ned

Politiet har anholdt en 16-årig og forventer at fremstille ham i grundlovsforhør senere tirsdag

En melding om et masseslagsmål fik sent mandag aften kort før klokken 23 politiet til at rykke ud til Motalavej i Korsør.

- Da vi kommer frem finder vi ud af, at en person er stukket med kniv, og at nogen har kørt ham til skadestuen, siger efterforskningsleder fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Stine Stenbek til Ekstra Bladet.

- I den forbindelse har vi anholdt en formodet gerningsmand fra lokalområdet på hans bopæl, tilføjer politikommissæren.

Den mistænkte er 16 år og ventes at blive fremstillet i grundlovsforhør senere tirsdag.

Kritisk tilstand

Offeret er et år ældre, og den seneste melding fra hospitalet lød, at han er i kritisk tilstand.

Politiet afspærrede i forbindelse med efterforskningen et større område omkring Motalavej.

Har der reelt været et masseslagsmål i gang, var det blevet afbrudt, inden politiet nåede frem. Ifølge politikommissæren var der forholdsvis ro på, omend der var en del mennesker til stede.

- Hvis der er nogen vidner, der kan fortælle, hvad der er foregået, hører vi meget gerne fra dem, siger Stine Stenbek.

Politiet kan kontaktes på 114.