Melding om skyderi: Politi massivt til stede

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Efter en anmeldelse om skyderi er Københavns Politi til stede på Brydes Allé. Det oplyser de på Twitter.

Efter anmeldelse om skyderi er Københavns Politi til stede på Brydes Alle. Der er pt ingen informationer om forholdet. #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) September 10, 2019

Politiet oplyser ydermere på det sociale medie, at der ikke er konstateret personskade, og at de er i færd med at foretage afhøringer, lave undersøgelser og at afspærre området.

'Hersker kaos'

Ekstra Bladets mand på stedet melder, at politiet er massivt til stede.

- Her er vildt meget politi, men dog ingen ambulance. Det er et meget stort område, som er blevet spærret af, siger han til Ekstra Bladet.

Han fortæller også, at politiet stopper folk, som kører forbi i deres biler.

- Her hersker kaos, siger han.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Københavns Politi.

Opdateres...