Meldt til politiet: Ramt af barberblade på løbetur

Det burde ikke kunne ske.

Men lørdag kolliderede Lukas Richmann Truesen med et barberblad, da han var ude på en løbetur ved Kobberdammen nær Hellebæk.

Mødet med den skarpe genstand kostede den 19-årige et snitsår over venstre øje, og da han først var stoppet op på stien, fandt han flere forskellige barberblade hængende på grene i samme område.

Alvoren er til at føle på, og Lukas' mor, Sussie Richmann, tog da også affære som følge af den dramatiske tur.

Hun anmeldte sagen til politiet, der reagerede ved at sende betjente ud for at afhøre Lukas, ligesom området blev undersøgt.

Det fortæller Jakob Tofte, vagtchef ved Nordsjællands Politi, søndag til Ekstra Bladet.

- Jeg kan bekræfte, at vi fik denne anmeldelse, og det ser vi meget alvorligt på. Borgere skal jo kunne løbe og nyde naturen uden at være bange for at få barberblade i hovedet, siger Tofte.

Svær efterforskning

Vagtchefen understreger, at man heldigvis ikke har oplevet fortilfælde med barberblade hængende ude i skoven. Men det gør ikke den verserende sag mindre alvorlig.

- For mig er bundlinjen, at en dreng har oplevet denne episode og har pådraget sig nogle mindre snitsår. Om folk har gjort det her som drengestreger, eller der ligger noget mere udspekuleret bag, ved jeg ikke. Men det ændrer ikke på, at der er en dreng, som er kommet til skade, sigter Tofte.

Foran Nordsjællands Politi ligger nu en udfordrende efterforskning, da der ikke er mange spor at følge.

- Det er en svær sag. Vi har ikke et vidne, som har set det her, og det kommer til at kræve noget arbejde. Det går vi så videre med, siger Tofte.

Foreløbig har den alvorlige episode figureret som en advarsel til andre, som færdes omkring Kobberdammen.

Episoden er nået til forsiderne af sn.dk samt Helsingør Dagblad, og Sussie Richmann har på Facebook gjort opmærksom på sin søns chokerende løbetur og de skarpe fælder på træerne.

- Lukas så det ikke i tide og fik desværre et lille snit i ansigtet lige over øjet. Han fandt og fjernede i øvrigt tre forskellige barberblade omkring samme sted, som var bundet fast til grenene, skriver hun i gruppen Vores Ålsgårde.