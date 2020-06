Meldte sig selv efter knivstikkeri på cykelsti

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

DOMMERVAGTEN, KØBENHAVN (Ekstra Bladet): En 27-årig mand fra Stenløse stak ifølge politiet natten til søndag en mand i højre lår med en kniv.

Det fremgik af en sigtelse oplæst ved et grundlovsforhør i retslokale 22 i Københavns Byret i Slutterigade formiddag 2. pinsedag.

Konkret mener politiet, at manden har gjort sig skyldig i grov legemsangreb af særlig grov beskaffenhed.

Manden blev efter hændelsen, som ifølge sigtelsen foregik på en cykelsti i Københavns nordvestkvarter, eftersøgt af politiet, som han selv kontaktede søndag aften.

- Jeg tog til stationen og meldte mig selv, meddelte den sigtede med tydelig, høj og venlig stemme dommeren.

Den sigtede blev anholdt klokken 21.22 og skyndte sig, da han trådte ind i retslokalet og så den kvindelige dommer, at flå sin hue af.

Manden, som har fuldskæg, var iført en langærmet mørk Armani-bluse, et par Hugo Boss-joggingbukser med blåt logo og sorte sneakers. Under det sorte hår er den 27-årige barberet i siderne.

Ekstra Bladet kan ikke redegøre for, hvad den sigtede eventuelt måtte have forklaret om overfaldet, for dommeren fulgte anklagerens begæring om at lukke dørene.

Da dommeren afsagde kendelsen var den sigtede og hans forsvarsadvokat Rasmus Anberg for en kort bemærkning gået i enrum, og Ekstra Bladets udsendte måtte fortrække, før de to vendte tilbage.

Anklageren begrundede begæringen om dørlukning med politiets formodning om, at der er en eller flere indtil videre uidentificerede medgerningsmænd på fri fod.

Konkret af sigtelsen fremgår det, at den 27-årige er mistænkt for i forening med og efter forudgående aftale at have overfaldet offeret, hvis tilstand, alder eller eventuelle relation til gerningsstedet og eller den sigtede ikke blev nærmere beskrevet.

Han er varetægtsfængslet til 22. juni, oplyser hans forsvarer til Ekstra Bladet. Han afviser af hensyn til dørlukningen at fortælle, hvordan hans klient stiller sig til sigtelsen, men oplyser, at der bag de lukkede døre blev nedlagt et navneforbud, som forhindrer Ekstra Bladet i at beskrive detaljer, som kan identificere den sigtede.