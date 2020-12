Menneskejagt: Hvor er Esther?

En besked til hendes mandlige partner Dan Colegate på Whatsapp 22. november er sidste livstegn fra britiske Esther Dingley.

Nu frygter politiet i Spanien og Frankrig, der har sat en gigantisk eftersøgning i gang i Pyrenæerne, at hun har været udsat for en forbrydelse. Planen var nemlig, at hun skulle være kommet tilbage fra den vandretur, hun alene var i gang med at gennemføre i området.

Og den burde ikke være noget problem for det veltrænede og erfarne friluftsmenneske, som Esther Dingley er. Samtidig mødte hun i dagene op til sin forsvinden angiveligt en nu efterlyst mand i området, som hun i et opslag på Facebook har fortalt ville give hende et lift tilbage til hendes mobilhome.

Her er et af de sidste billeder, som Esther Dingley tog af sig selv på den ensomme vandretur. Privatfoto

Influencer fundet død: Smidt nøgen i vejkant

Frygter en forbrydelse

Ifølge de britiske medier, der naturligvis følger eftersøgningen tæt, er det Dan Colegate, der har fået besked fra myndighederne om, at hun nok ikke kan findes i live i området.

Han skriver 1. december på Facebook, at hvis hun var faldet ned fra klipperne i området - hvilket er meget usandsynligt - så var hun blevet fundet nu.

Her ses Esther Dingley og Dan Colegate sammen. Privatfoto

Maria-mysteriet: Anholdt har fortalt mere

Håber til det sidste

'De har brugt helikoptere, hunde, en drone og mange mennesker. Jeg er meget taknemmelig for indsatsen,' skriver han blandt andet i opslaget.

Trods de dystre udsigter håber han, at der snart sker et gennembrud i efterforskningen.

'Hun var så glad og lykkelig, da vi sidst talte sammen.'

'Jeg ville gøre alt for at se hendes ansigt og holde hende lige nu.'

I sit seneste opslag på Facebook takker Dan Colegate igen for den massive støtte, han har fået. Men at myndighederne nu har bedt ham om at lade dem om at komme med fremtidige informationer i sagen.

Ifølge The Daily Mail er netop Dan flere gange blevet afhørt i sagen af politiet i de to lande.

Myndigheder: Hold jer væk!