Menneskejagt i Rom: 35-årig betjent stukket ihjel på gaden

Betjenten forsøgte at gribe ind over for to lommetyve, der netop havde stjålet en pung fra en kvinde

En kun 35-årig politibetjent fra det italienske politi 'Caribinieri' mistede i går aftes livet på en fuldstændig meningsløs måde, da han blev dolket ihjel med hele otte knivstik. Han blev stukket både i hjertet og i ryggen, da han på gaden i Rom konfronterede to lommetyve, der angiveligt netop havde stjålet en pung fra en kvinde.

Den 35-årige Mario Cerciello Rega døde i går aftes på et hospital i Rom, hvor lægerne ellers havde kæmpet hårdt for at redde hans liv.

Det skriver flere medier, heriblandt ABC News, Roma Today og Roma Corriere

Det italienske politi 'Caribinieri' har også lagt et opslag ud på deres Facebook om den frygtelige sag, der har rystet politiet i Rom.

Ifølge Roma Today er der nu i Rom indledt en decideret menneskejagt på de to skyldige. Politiet efterlyser to unge mænd med nordafrikansk udseende, der er i 20'erne.

Det var netop her, at den 35-årige politibetjent blev knivdræbt af to lommetyve. (Foto: Ritzau Scanpix)

Italiens indenrigsminister Matteo Salvini har også på twitter omtalt drabet. Han skriver følgende:

'Menneskejagt i Rom i forsøget på at anholde de to svin, der dræbte en politibetjent med kniv i går aftes. Jeg er sikker på, at de vil blive anholdt. og så skal de betale for deres forbrydelse: Tvangsarbejde i et fængsel resten af deres liv'.

Caccia all’uomo a Roma, per fermare il bastardo che stanotte ha ucciso un Carabiniere a coltellate.

Sono sicuro che lo prenderanno, e che pagherà fino in fondo la sua violenza: lavori forzati in carcere finché campa.https://t.co/NOcQhCIeYn — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 26, 2019

De to lommetyve havde ifølge de italienske medier først stjålet kvindens pung. Herefter lavede de en forhandling med hende og forlangte, at hun skulle give dem 100 euro for at få pungen tilbage. Men da Mario Cercielle Rega rykkede ind for at konfrontere de to lommetyve, begyndte de straks at tildele ham flere knivstik, før de stak af.

Her til morgen var politiet samt retsmedicinere i fuld gang med at efterforske gerningsstedet i Rom for at lede efter spor.

Det brutale drab på Mario Cerciello Rega skete kun 43 dage efter, at han blev gift.

Her sidder Mario for 43 dage siden sammen med sin hustru i en bil i forbindelse med deres bryllup. (Foto: Ritzau Scanpix)