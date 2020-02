Menneskejagt i Sverige: Mand dræbt

En 35-årig mand er dræbt af skud i den svenske by Landskrona

Svensk politi jagter lige nu en eller flere gerningsmænd, efter at en 35-årig mand er blevet skudt og dræbt tirsdag aften.

Drabet skete ved Bryggaregatan i byen Landskrona.

Det skriver flere svenske medier, heriblandt Aftonbladet.

Politiet, der fik skudanmeldelsen kl. 18.22, oplyser, at de er talstærkt til stede i området.

Skudofferet blev kørt direkte til hospitalet, men døde kort tid efter.

Mandens pårørende er underrettet.

Politiet oplyser på deres hjemmeside, at de ønsker hjælp fra borgere, der måtte have set noget før, under eller efter skudepisoden.