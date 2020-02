Menneskejagt i Tyskland efter skyderi

Tysk politi er i alarmberedskab, efter at mindst to personer er blevet såret af skud og knivstik i byen Plochingen

Torsdag aften jagter tyske myndigheder flere gerningsmænd oven på et angreb på mindst to personer i den sydtyske by Plochingen.

Det skriver det tyske medie Bild.

Politiet jagter tre personer i området ved hjælp af helikoptere. Det oplyser politiet på Twitter. Her fraråder de også byen borgere at bevæge sig udenfor.

'Hvis det ikke nødvendigt at bevæge sig rundt i byen, er det bedst at blive hjemme og undgå området', skriver de således.

Der er endnu uvist, hvad der ligger til grund for skyderiet. Der er heller ikke meldt noget ud om de sårede personers status.

Kort før klokken 19 meddeler politiet, at man har anholdt en person i sagen.

Plochingen, der ligger i den tyske delstat Baden-Wüttemberg, har godt 14.000 indbyggere. Politiet jagter fortsat to personer for angrebet.

1736#Einsatz in #Plochingen



Bei einer Auseinandersetzung in der Esslinger Straße sollen nach derzeitigem Stand zwei Personen verletzt worden sein.

Die Fahndung läuft, wir sind mit starken Kräften vor Ort.#EinsatzPlochingen pic.twitter.com/GyY0s9dORk — Polizei Reutlingen (@PolizeiRT) February 13, 2020

Opdateres ...