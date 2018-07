Menneskejagt i USA: Hættemænd myrder tre og sårer syv

Menneskejagt på to morderiske desperadoer efter blodbad foran butikscenter i millionby

Billeder af grædende familiemedlemmer, der falder på knæ og deler hinandens sorg, ramte i går nyhedsmedier verden over efter nok en dødbringende skudmassakre i USA.

Klokken var 3.30 dansk tid natten til søndag, da to hætteklædte mænd skød ind i en menneskemængde foran et butikscenter på Claiborne Avenue i New Orleans.

Gerningsstedet ligger få kilometer fra Det Franske Kvarter, der tiltrækker masser af turister og er byens hovedstrøg.

Den ene hættemand var bevæbnet med en riffel, den anden med et håndvåben, og de lod sig ikke forstyrre af den skrækslagne atmosfære.

Drab ligner en likvidering

I løbet af sekunder ramte byger af projektiler ifølge Associated Press og flere tv-stationer ti mennesker, hvor af tre døde på stedet, mens én overlevende meldes i overhængende livsfare.

I et enkelt tilfælde tog de to skarprettere sig tid til at tage opstilling over en liggende mand.

Politiet i New Orleans opfordrer millionbyens befolkning om at hjælpe efterforskerne i jagten på de to ukendte mordere. Foto: AP

Med stor akuratesse affyrede de derefter flere serier af skud mod ham, før de flygtede i nordlig retning. Øjenvidner så dem gående langs Martin Luther King Jr. Boulevard. Dér forsvinder sporene.

- Det må være noget personligt, når man fyrer planløst ind i en gruppe mennesker. De skal vide, at vi også tager det personligt, og at vi kommer efter gerningsmændene, sagde Michael Harrison, chefpolitiinspektør i New Orleans.

Han stillede sig i går i spidsen for en regulær klapjagt på de to uidentificerede mænd.

Bøn til byens befolkning

Michael Harrison vil ikke tolerere selvtægt, men opfordrer indtrængende millionbyens befolkning til at hjælpe efterforskerne.

Om der kan være tale om et opgør i områdets bandemiljø, melder politiet eller de amerikanske medier ikke noget om, og myndighederne holder indtil videre dødsofrenes identitet tilbage.

Der er tale om to mænd og en kvinde. To af dem blev fundet døde på butikscentrets parkeringsplads, mens den tredje blev fundet fem boligblokke væk.

LaToya Cantrell, borgmester i New Orleans, begræder, at byen igen er ramme om skyderier og tab af menneskeliv.

- Den slags voldshandlinger hører ikke hjemme i vores by. Jeg taler for alle indbyggere, når jeg siger: 'Vi er fulde af afsky og vi er rasende, og vi har fået nok nu. Tre liv - væk. Nu må det stoppe, siger hun i en erklæring.

