Menneskejagt på 20-årig svensker efter drab i Norge

En 20-årig svensk mand er efterlyst internationalt af det norske politi, der mistænker ham for at stå et mord og et røveri i Oslo mandag.

Det skriver Aftonbladet.

Allerede fredag frigav norsk politi billeder af den efterlyste mand, der stammer fra overvågningskameraer, og samme dag tog politiet i Norge kontakt til politiet i Sverige.

- Jeg kan bekræfte, at en svensk statsborger er efterlyst via Interpol i forbindelse med drabet. Politiet arbejder på sagen, men vi ikke kan ikke give yderligere detaljer, siger Kristian Ljungberg fra svensk politis pressecenter til VG.

24-årige Heikki Bjørklund Paltto blev fundet knivdræbt i sit hjem i den vestlige del af Oslo mandag. Liget blev fundet af en en af Palttos tre bofæller ved middagstid.

Norske Heikki Bjørklund Paltto blev fundet dræbt i sin lejlighed i Oslo mandag ved middagstid. Han blev 24 år.

Røveri og mord hænger sammen

Den dræbtes bofæller forlod deres fælles hjem klokken 07.50 mandag morgen, og mordet på deres ven formodes derfor at være sket i tidsrummet mellem 07.50 og 12.00.

Samme morgen skete der et røveri i en garage i nærheden af Palttos lejlighed, og norsk politi mener, at de to episoder har forbindelse til hinanden.

Fanget af overvågningskamera på togstation

Fredag blev en 20-årig svensk statsborger efterlyst af Interpol, og norsk politi offentliggjorde billeder af manden, der stammede fra overvågningskameraer på en togstation i Oslo, hvor han besøgte en kiosk.

- Vi mener, at den person, vi efterlyser nu, kan kædes sammen med både mordet og røveriet, siger Grethe Lien Metlid, politiinspektør hos Oslo politi.

Fredag gik politiet ud med billeder af den formodede drabsmand, der stammer fra overvågningskameraer fra en togstation i Oslo. Foto: Vidar Ruud/Ritzau Scanpix

Efterlyst mand er tidligere straffet

Den efterlyste 20-årige er tidligere straffet i hjemlandet Sverige for blandt andet tyveri, røveri og brud på loven om euforiserende stoffer, skriver VG.

Så sent som oktober sidste år blev han idømt en straf på et år og seks måneders fængsel for røveri, efter at have trængt ind i et hus gennem et åbent vindue og truet de sovende ofre med en kniv, hvorefter han forsvandt med værdigenstande som smykker, hovedtelefoner, kontanter og ure.

Han blev desuden pålagt at betale omkring 55.000 kroner i erstatning til de fem ofre for forbrydelsen.

I mai 2015 blev han idømt en såkaldt ungdomsstraf for tyveri, røveri og brud på loven om euforiserende stoffer.

Et vidne i Oslo mødte den efterlyste mand omkring klokken 06.30 mandag morgen, få timer før Heikki Bjørklund Paltto blev myrdet i sit hjem. Den 20-årige ringede på døren hos vidnet og bad om et glas vand, skriver VG.

- Han talte svensk, mumlede og talte ret uklart. Men han var høflig, forklarer vidnet.

