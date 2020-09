Menneskejagt på hestedræber

I Frankrig har politiet indledt en menneskejagt på to mistænkte, efter at en hest natten til søndag blev angrebet i den østlige by Losne.

Det skriver BBC.

Angrebet er det seneste i en lang række af episoder over hele landet, hvor mindst 30 heste de seneste måneder er blevet dræbt eller skamferet.

Landbrugsminister Julien Denormandie har svoret at fange de skydlige.

- Alle dele af staten er ved at blive mobiliseret, så retfærdigheden kan ske fyldest. Det ser ud til, at der er tale om professionelle med et vis niveau af teknik.

Ministeren henviser til, at hestene er skamferet eller dræbt med kirurgisk præcision.

Mindst 40 betjente er tidligt mandag morgen fløjet i helikoptere til Losne, der ligger nær Dijon, for at skabe ro og orden.

I flere af de mere end 30 sager er heste blevet fundet med afskårne ører og kønsdele. I en enkelt af sagerne blev en hest også fundet med maven skåret op.

Myndighederne ved ikke, hvorfor hestene bliver angrebet. Det vides heller ikke, om angrebene er en enkelt persons værk, eller om de første angreb har inspireret andre til at gøre det samme.