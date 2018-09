Mens datter fik førstehjælp: Mor virkede bedøvende ligeglad med alt

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet):

Selv om hendes datter lå livløs på sengen, ikke trak vejret og måtte have livreddende førstehjælp virkede en 41-årig mor i situationen fuldstændig ligeglad. Det fortalte en betjent i dag i Københavns Byret.

- Hun var kraftigt påvirket af stoffer og bedøvende ligeglad med alt omkring sig, lød det fra betjenten, da kvindens forsvarer ville vide, hvilken sindstilstand, han vurderede, at kvinden var i.

Det kontante svar fremkaldte overraskede miner blandt flere tilhørere i retten og affødte et nyt undrende spørgsmål fra forsvareren:

- Det har du ikke skrevet noget om i politirapporten fra den aften?

- Nej, men det er jo også en subjektiv vurdering.

Datteren hjerneskadet

Betjenten vidnede i sagen mod den 41-årige kvinde, som er tiltalt for at efterlade sin egen datter og en 14-årig dreng i hjælpeløs tilstand ved ikke at tilkalde hjælp på et tidspunkt, hvor hun indså, at de havde brug for det.

Hun nægter sig skyldig og har i retten forklaret, at hun handlede så snart, hun så, at de to unge havde brug for hjælp.

Drengen endte med at dø, mens datteren fik en svær hjerneskade.

Betjenten ydede hjertemassage i cirka 25 minutter for at redde datterens liv i lejligheden på Østerbro. I retten fortalte han detaljeret, hvordan han først blev tilkaldt til stedet, hvor den 14-årige dreng lå på gaden. Derefter eskorterede hans patrulje ambulancen til Rigshospitalet, hvor drengen blev erklæret død 02:16.

Da betjenten blev kaldt tilbage til adressen, blev der kort efter fundet en pige i et af værelserne – livløs.

- Der var ingen vejrtrækning, hun er ikke i live længere, så jeg river dynen af hende, tager hende ned på gulvet og begynder at give hjertemassage, lød det blandt andet fra betjenten, som tilføjede at både en politiefterforsker og den 41-årige kvinde var til stede i værelset, da han kom ind.

Efterforskeren virkede til at være i chok og var handlingslammet, mens betjenten altså vurderede, at den 41-årige virkede 'ligeglad'.

- Da hun blev spurgt, om hun ville med i ambulancen var det først til irritation for hende. Og hendes største bekymring var, hvor hendes cigaretter var, sagde han blandt andet.

Var nærmest en zombie

Forsvarer Anders Schønnemanns spørgsmål til betjenten udviklede sig lynhurtigt til at dreje sig om, hvad det vil sige at være i chok, og hvorvidt den 41-årig kvindes ageren ikke i virkeligheden kunne ligestilles med en choktilstand. Det afviste betjenten kategorisk igen og igen.

I løbet af den halve time, der gik inden ambulancen kørte med datteren, oplevede han, at moderen ikke havde nogen idé om, hvad der foregik omkring hende, og at hun 'nærmest var en zombie'.

Forsvareren ville vide, hvor længe vidnet mente, at en person kunne være i chok, hvortil betjenten oplyste, at han personligt ikke har oplevet folk være i chok i mere end fem-otte minutter. Han svarede videre, at han godt er klar over, at en choktilstand kan vare længere tid.

- Men du bad om mit skøn, og det er, at det ikke var det, der var tale om i denne situation.

- Er du bekendt med, at nogle personer i chok netop fokuserer på petitesser (cigaretterne, red.) og virker ligeglade. Det kunne godt lyde som om, at det, du objektivt beskriver, er en kvinde, der er gået i chok? spurgte forsvareren.

- Uanset, hvordan man vender og drejer det, så mener jeg ikke, det var en chokreaktion, gentog betjenten.

Adspurgt om sin erfaring fortalte, at han er tidligere soldat, har ti års gadeerfaring og blandt andet var med under terrorangrebene i København i 2015.

Vågn op, din fucking junkie

Flere vidner har tirsdag afgivet forklaring i Københavns Byret. En mand, som bor i samme opgang som den 41-årige fortalte, at han havde hørt larm fra tiltaltes lejlighed omkring midnat.

Blandt andet blev ordene: 'Vågn op, din fucking junkie' råbt til den 14-årige dreng, men efter få minutter faldt beboeren i søvn og vågnede først, da han blev vækket af politiet.

- Var der noget specielt, som kendetegnede lejligheden? spurgte anklageren.

- Ja, der var nogle perioder, hvor der var stille. I andre perioder var der rigtig meget larm i to til fire dage. Jeg troede nogen gange, at sofaer blev væltet, og jeg tænkte: ’Hvad sker der?', sagde beboeren.

14-årig blev båret ned på gaden

Tragedien fandt sted i forbindelse med en fest, som den 41-åriges datter holdt i lejligheden. Datteren havde lagt sig på sengen i sin mors soveværelse, mens den 14-årige dreng de sidste timer lå på badeværelsesgulvet og var dårlig. På en kort video, der blev optaget klokken halv et om natten, ser man ham ligge livløs med opspilede øjne og åben mund.

Først klokken 01:24 blev der ringet 112, mens tre af de tilstedeværende teenagere bar ham ned på gaden. Ifølge anklageskriftet fordi den 41-årige kvinde ikke ville have politi i lejligheden.

Et vidne, som den 41-årige betragter som sin bonussøn, forklarede i retten i sidste uge, at det var ham, der traf beslutningen om at få den bevidstløse dreng ned på gaden, fordi både den tiltalte og en af de andre teenagere ikke ønskede ambulance og politi op i lejligheden.

– Nogen havde stoffer på sig, og (tiltaltes navn, red.) sagde, hun var bange for, hvad der skulle ske med hende. Jeg tænkte, at hun frygtede, at hendes datter ville blive tvangsfjernet.

At bære den 14-årige ned på gaden, så han kunne få hjælp der, mente vidnet, så måtte være 'det næstbedste'.

Drengen blev erklæret død klokken 02:16. En time senere blev datteren fundet livløs i sin mors soveværelse.

Retssagen fortsætter i oktober, hvor der forventes at falde dom.