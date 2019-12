Mercedes brager ind i trailer: Alvorligt kvæstet

Føreren uskadt, men passageren er kommet alvorligt til skade, men er uden for livsfare

En Mercedes personvogn har kort tid efter kl. 17 påkørt en parkeret lastbil-trailer i Naverland ved Glostrup.

Føreren er uskadt, mens en person på passagersædet er blevet klippet fri og kørt på traumecentret.

- Lægerne inde på traumecentret har netop oplyst os om, at vedkommende er kommet alvorligt til skade, men at hans tilstand er stabil og han er uden for livsfare, siger vagtchefen ved Københavns Vestegns Politi til Ekstra Bladet.

Han siger, intet tyder på, at føreren har været påvirket.

- Han har formentligt været uopmærksom.

Kenneth Meyer

