Mercedes havnede i vandet

En køretur i en Mercedes endte sent søndag aften helt galt for en 19-årig mand, der måtte en tur i søen

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En tur i en Mercedes kræver sjældent en våddragt, men for en 19-årig mand kunne det alligevel have været aktuelt sent søndag aften.

Han endte nemlig i vandet.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til TV Midtvest.

Det er fortsat uklart, hvad der helt præcist skete, men den unge mand havde i hvert fald i Søndersø i Viborg efter en tur på Hans Tausens Alle.

- Der er ikke nogen tegn på, at han har været påvirket eller noget. Så vi tænker, det er på grund af uopmærksomhed eller træthed, siger vagtchef Jens Claumarch til TV Midtvest.

Nede i vandet var den unge mand tvunget til at forlade sit køretur og sætte sig på taget. Her sad han, indtil en forbipasserende ringede efter hjælp.

Foruden lidt vådt tøj og et koldt gys slap den 19-årige uden skader. Det var dog ikke tilfældet for hans Mercedes, der ifølge vagtchefen ikke stod til at redde.

Ekstra Bladet har også været i kontakt med Midt- og Vestjyllands Politi, der bekræfter hændelsen.

Uheldet skete omkring klokken 22.