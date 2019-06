Mere end ild kæder vestsjællandske drab sammen

Det er ikke kun det faktum, at der er blevet sat ild til ejendomme, hvor personer efterfølgende er fundet dræbt, som kæder i alt tre drabssager sammen på Vestsjælland.

Det siger politiinspektør Kim Kliver fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi på et pressemøde tirsdag eftermiddag, som blev transmitteret af TV2 News og Ekstra Bladet.

- Vi kan sige, at der er noget omkring drabene – ud over ildspåsættelsen – som gør, at vi finder det fornuftigt at slå vores efterforskning sammen, siger han.

Dog ønsker han ikke at komme nærmere ind på, om det for eksempel er drabsmetoden eller andre ligheder, som kobler drabene sammen.

Se eller gense Sydsjællands- og Lolland Falsters Politis pressemøde her. Video: Per Rasmussen.

Tidligere på dagen oplyste politiet, at det med sikkerhed er slået fast, at den person, som søndag blev fundet død i et udbrændt stuehus på Slagelse Landevej ved Vemmelev, var blevet dræbt forud for branden.

Dermed ligner sagen to andre drab, der har fundet sted de seneste fire måneder på Vestsjælland.

I Grevinge i Odsherred var det en 65-årig mand, der 14. februar blev fundet dræbt i et udbrændt hus. Han var blandt andet blevet udsat for grov vold.

I Ruds Vedby nord for Slagelse var der brand i en 68-årig møntsamlers hus 21. april. Liget af ham blev senere fundet i Blæsinge Grusgrav ved Slagelse.

Drabene er sket i to politikredse, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi samt Midt- og Vestsjællands Politi. De to kredse samarbejder og er i løbende dialog om sagerne.

Kriminalteknikere er fortsat på gerningsstedet i Vemmelev. Foto: Per Rasmussen

Politiet er stadig i gang med tekniske undersøgelser i huset på Slagelse Landevej, ligesom vidner og naboer afhøres.

Det er tidligere oplyst, at der i huset bor en 80-årig mand, som ikke er blevet set siden lørdag middag. Den dræbte er dog ikke endeligt identificeret endnu, og det vides derfor ikke, om der er tale om husets beboer.