Mere mystik om forsvundet fly: Leder eftersøgningsskib efter gammel skat?

Konspirationsteorier, mystik og hemmeligheder har omsværmet det malaysiske passagerfly MH370 siden det forsvandt med 239 passagerer i marts 2014, og nu er der nyt benzin på konspirationsbålet,

Eftersøgningsskibet 'Seabed Constructor', der leder efter vragdele og spor af flyet, slukkede sin satellitfunktion i tre dage uden nogen forklaring.

Det skriver det britiske medie The Guardian.

Fra første til fjerde februar gik satellitten i sort, hvilket gjorde det umuligt for flyentusiaster og andre interesserede at følge med i skibets rute. Der er endnu ikke givet en forklaring på forsvindingen.

Gamle skatte og nye konspirationer

Seabed Constructor startede sin eftersøgning 22. januar, efter det amerikanske selskab Ocean Infinity blev hyret af den malaysiske regering til at finde flyet. Skibet har endnu ikke fundet nogle spor af flyet.

Skibets uforklarlige forsvindingsnummer har givet ekstra liv til de allerede mange konspirationsteorier om baggrunden for flyets pludselige styrt.

Én af konspirationsteori er, at Seabed Constructor leder efter en gammel skat på havets bund. Nærmeste bestemt vraget fra det peruvianske transportskib S.V. Inca, der sidst blev set i 1911.

Hvad skibet var ladet med, er ikke vist, men der har ifølge et australsk nyhedsmedie, været meget snak om en gammel skat i vraget blandt flyentusiaster.

Kun løn hvis vraget findes

Aftalen mellem Ocean Infinity og den malaysiske regering lyder på, at det amerikanske selskab kun får udbetalt sin løn på omkring 332 millioner danske kroner. hvis de finder MH370 inden for 90 dage.

Flere flyentusiaster tror derfor, at Seabed Instructor har taget et smut fordi skibsvraget for at se, om det var noget værd, så de kunne sikre sig at tjene noget på missionen, hvis de ikke finder det forsvundne fly.

Tidligere har tre andre skibe ledt efter MH370 i området uden held.

Tirsdag udgav den malaysiske regering sin ugentlige MH370-rapport, hvor de understregede, at der ikke var fundet spor af det forsvundne fly, men intet blev nævnt om perioden, hvor Seabed Constructor gik i sort.