Messerschmidt om sin søsters død: Tænkte først på børnene

Da Morten Messerschmidt (DF) for omtrent to måneder siden modtog opkaldet om drabet på sin søster Line, var det første han tænkte på hendes børn.

Det fortæller han i et interview i Kristeligt Dagblad.

- Min første tanke var: 'Er børnene o.k.?' Line har fire børn, og de var der, mens det skete. Resten af den dag handlede om Lines børn, og det var først ud på natten, at chokket over hendes død for alvor fæstnede sig i mig, for der var en masse praktiske forhold om børnene, som tog opmærksomheden, siger han.

Drabet på søsteren skete 15. november 2019, og en 39-årig mand er sigtet i sagen. Den 39-årige mand og 31-årige Line Messerschmidt var kærester og havde to børn sammen.

Han er desuden sigtet for drabet på den 35-årige Jeanette Rømer Hansen i Kundby samme dag.

Under grundlovsforhøret nægtede manden - via sin forsvarer - drab. Han erkendte dog for begge tilfælde vold med døden til følge.

Søster til Morten Messerschmidt myrdet

Efter drab på søster: Messerschmidt sender rørende besked

Har brugt kirken

I interviewet fortæller Morten Messerschmidt, at han siden søsterens død har brugt kirken til at bearbejde sorgen.

Det har mindet ham om, at de på et tidspunkt vil mødes igen, siger han.

En uges tid efter drabet var Morten Messerschmidt tilbage på Christiansborg, hvor han benyttede talerstolen i folketingssalen til at takke for opmærksomheden og kondolencerne, han og familien havde modtaget.

- Jeg har fået tilladelse fra formanden til at sige en varm tak for alle de hilsner, tanker og blomster, der i den seneste tid er strømmet til min familie.

- Det har betydet uendeligt meget for hele familien og viser, at der ud over de politiske uenigheder også her på Christiansborg findes et grundlæggende kammeratskab og en medmenneskelighed, selv når det umenneskelige viser sit ansigt.

- Det har varmet og rørt os. Og derfor vil jeg gerne på min families vegne sige en dybfølt tak til alle, der har vist os venlighed, sagde han.

Ekstra Bladet har rettet henvendelse til Morten Messerschmidt for at få en kommentar til interviewet.