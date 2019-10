Messerschmidt-sag overdrages til Bagmandspolitiet

Meld og Feld har kanaliseret EU-midler for 4,4 millioner kroner til uretmæssige aktiviteter, konkluderer EU's svindeljægerkontor (Olaf) efter fire års efterforskning.

Der er tale om de europæiske pengetanke, som Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt har siddet i spidsen for. Ekstra Bladet har gennem en række afsløringer beskrevet de kritiske forhold i Meld og Feld.

Sagen, som omfatter aktiviteter i flere EU-lande, overdrages nu til bagmandspolitiet.

Ifølge en rapport fra Olaf har medlemmer af Meld og Feld direkte benyttet pengetankene til at 'opnå ulovlige gevinster til dem selv eller til andre til skade for Europa-Parlamentets økonomiske interesser'.

Lidt under en fjerdedel af beløbet er allerede tilbagebetalt, hedder det i rapporten for Olaf.

Betal tilbage

Olaf afslutter sagen med en anbefaling om tilbagebetaling til EU-Parlamentet.

- Olaf har også sendt efterforskningsrapporten til de kompetente juridiske myndigheder, så de kan følge op, siger talskvinde Jana Cappello hos Olaf.

Efterforskningen blev indledt i december 2015. Sagen har ifølge Olaf været meget kompleks.

- Det skyldes blandt andet antallet af lande, som Meld og Feld var aktive i, men også antallet af personer, som blev efterforsket og bredden af de aktiviteter, som har krævet verificering, siger talskvinden.

Glad for afgørelse

- Jeg er glad for, at Olaf efter fire år rent faktisk er kommet frem til en afgørelse. Nu ser jeg frem til, at Bagmandspolitiet behandler sagen. Jeg er noget tryggere ved dansk politi end det cirkus, jeg har været udsat for.

- Jeg mener ikke, at jeg har begået noget strafbart, siger Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt efter afgørelsen.

Bagmandspolitiet bekræfter, at de har modtaget rapporten, og at de har bistået i efterforskningen af Meld og Feld.

- Nu foreligger der en rapport fra OLAF, og derfor vil SØIK nu undersøge, om der efter dansk ret er grundlag for at indlede en efterforskning. Jeg kan oplyse, at SØIK løbende har bistået OLAF i forløbet, siger chef Kirsten Dyrman i en skriftlig udtalelse.