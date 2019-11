Messerschmidts søster dræbt: Nu reagerer Tulle

Forleden kom det frem, at Morten Messerschmidts fra Dansk Folkepartis søster, Line Messerschmidt, var blevet myrdet, som Ekstra Bladet kunne fortælle.

Nu reagerer partiets formand, Kristian Thulesen Dahl, på nyheden og sender varme tanker i retning af familien.

'Det er med sorg og meget stor medfølelse med Morten Messerschmidt og hans familie, at vi fik den forfærdelige besked om, at Mortens halvsøster på 31 år blev dræbt natten til fredag. Alle vores tanker går til familien i denne svære tid,' skriver Kristian Thulesen Dahl på sin Facebook-profil.

Kristian Thulesen Dahl og Morten Messerschmidt har i mange år arbejdet tæt sammen som politikere i Dansk Folkeparti, og derfor beder 'Tulle' også om, at folk giver familien ro det næste stikke tid.

'Ord kan ikke findes for det, familien gennemgår lige nu. Jeg vil derfor bede alle om at respektere, at Morten og hans familie i disse dage blot ønsker fred,' lyder det fra DF-formanden.

En 39-årig mand er sigtet i sagen for drabet på to kvinder, og han var ifølge Ekstra Bladets oplysninger kærester med Line. Manden er tiltalt for at have begået et knivdrab mod 31-årige Line Messerschmidt. Manden blev fredag varetægtsfængslet frem til 12. december.

Under grundlovsforhøret nægtede manden - via sin forsvarer - drab. Han erkendte dog for begge tilfælde vold med døden til følge.

Line Messerschmidt døde natten til fredag i Ruds Vedby.

Morten Messerschmidt fik sit store gennembrud som politiker i 2014, hvor han opnåede det højeste personlige stemmeantal og blev valgt ind i Europaparlementet for Dansk Folkeparti.

Nu er han dog en del af partiets folketingsgruppe, hvor han arbejder tæt sammen med Kristian Thulesen Dahl, hvorfor formanden altså sender varme hilsener mod Messerschmidt-familien.

Søster til Morten Messerschmidt myrdet