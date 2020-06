Metalstang gav 272 aflysninger

Tusinder af mennesker blev berørt, da der en formiddag i marts blev lagt en 25 kilo tung metalstang på tværs af skinnerne mellem to stationer i København.

272 tog blev aflyst, og 104 tog blev forsinket, da et S-tog med cirka 70 kilometer i timen ramte stangen. Lokomotivføreren aktiverede nødbremsen og sendte nødsignal.

Nu kommer sagen for retten. En 27-årig mand er tiltalt for at være årsag til en jernbaneulykke og for omfattende forstyrrelse af trafikken.

Der var godt 120 passagerer i det tog, som ramte metalstangen mellem Nordhavn Station og Svanemøllen Station.

Toget blev dog ikke afsporet, men venstre hjul på togets forreste aksel løftede sig syv-ti centimeter fra skinnehovedet, står der i et anklageskrift om sagen.

Hændelsen skete 4. marts. Vidner havde set en mand på skrænten ved banelegemet. Han bar på en rygsæk og en bold, fortalte de, og snart efter blev den nu tiltalte anholdt af politiet.

I et grundlovsforhør nægtede den anholdte sig skyldig. Han havde ikke været oppe ved skinnerne, lød det. Manden, der er tyrkisk og bulgarsk statsborger, fortalte, at han var taget til Danmark for at få et arbejde.

Nu risikerer han såvel fængsel som udvisning. Og en regning fra DSB, som kræver 167.186 kroner i erstatning.

Sagen behandles af Københavns Byret 24. og 25. juni.