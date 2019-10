Meterhøje flammer og sort røg i København

Onsdag eftermiddag kan en massiv sort røgsky ses over det centrale København i området ved Slotsgade tæt på Søerne.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at der er ild i et cykelskur, og at flammerne står flere meter op i luften.

Der er også en stor tilstedeværelse af både politi og brandvæsen.

Privatfoto

Vagthavende ved Beredskab Hovedstaden fortæller, at der ikke er fare for, at ilden breder sig.

- Vi er ude til en brand i en container (Ekstra Bladets mand på stedet kan bekræfte, at det er et cykeskur, red.). Vi har netop meddelt politiet, at der er styr på branden, og at der ikke er behov for evakuering.

Der har været en demonstration i området onsdag eftermiddag, som politiet var ude til, hvilket betød, at de ankom hurtigt til stedet.

Ekstra Bladet har også talt med Københavns Politi, der bekræfter, at man er til stede.

- Der er tale om en containerbrand, som derefter har bredt sig til cykelskuret, siger vagtchef Michael Andersen.

Opdateres ...