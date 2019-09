Metrotog afsporet i København

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Et metrotog er fredag eftermiddag blevet afsporet ved Lindevang Station i København. Det viser billeder fra stedet.

På Twitter bekræfter Metroselskabet, at der er et 'fejlramt tog' ved Lindevang.

Ingen personer er dog kommet til skade. Det fortæller kommunikationskoordinator i Metroservice Thor Wilkens til Ekstra Bladet.

- Det er rigtigt, at vi har et tog, der står lidt uheldigt. Det kørte for langt og påkørte et sporskifte. Vi gør, hvad vi kan for at få det væk, men jeg har desværre ingen tidshorisont, siger Thor Wilkens.

Afsporingen betyder, at der kun kører et tog mellem Vanløse og Frederiksberg. Det kører cirka hvert 15. minut. Derudover er der indsat metrobusser på strækningen, som kører hvert 10. minut.

Københavns Politi oplyser til Ekstra Bladet, at man klokken 14.30 ikke kender noget til sagen.

