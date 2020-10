Mette F. efter dødsulykke: Kun en kujon løber afsted

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

'Mit hjerte græder.'

Sådan indleder statsminister Mette Frederiksen en Facebook-opdatering torsdag formiddag. Her kommenterer hun gårsdagens tragedie, hvor en femårig pige og hendes mor blev kørt ned på Peter Bangs Vej på Frederiksberg af en bilist, der efterfølgende flygtede fra stedet og nu er efterlyst.

Pigen døde af sine kvæstelser, og på Facebook sender statsministeren nu sine varmeste tanker til hendes familie.

'Som mor ved jeg, at sorgen er knusende. Og hvor er det kun en kujon, der løber afsted efter at have berøvet et andet menneske dets liv, og dermed ikke står til ansvar for sine handlinger,'står der videre i opdateringen, mens Mette Frederiksen tilføjer, at hun håber det bedste for familien og håber, at flugtbilisten bliver anholdt og stillet for retten.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Københavns Politi efterlyste allerede onsdag flugtbilisten som værende Helmi Mossa Hameed. Torsdag har de udsendt en ny efterlysning med et nyere billedet. De opfordrer folk, der ved, hvor han er, til at ringe til politiet på 114. Samtidig fraråder politiet borgere, der ser ham, selv at tage kontakt til manden.

Påkørslen skete onsdag eftermiddag omkring kl. 16.

Her holdt en sort VW Passat på Sæbyholmsvej ved udmundingen i Peter Bangs Vej. Pludselig accelererede bilen, krydsede vejen og ramte den femårige pige og hendes mor på den modsatte side af vejen.

I sit Facebook-opslag henviser statsministeren afslutningsvis til sin egen åbningstale, hvor hun erklærede, at regeringen vil gøre op med vanvidsbilisme.

'Den slags afstumpede forbrydelser må og skal straffes hårdt. Pas godt på hinanden.'