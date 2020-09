Mette pågreb formodet serieforbryder – nu er hun indstillet til dusør

1000 kroner kan blive belønningen for Mette Lind, der satte i løb i jagten på en hærværksmand.

Det skete i det uroplagede område på Østerbro, der gennem otte måneder er blevet hærget af hærværk på SUV-biler.

Sammen med sin kæreste og en nabo tilbageholdte hun manden, indtil politiet ankom.

Den indsats har fået patruljen, der mødte op på stedet, til at indstille parret til en dusør.

- Det bliver jeg da glad for, siger Mette Lind.

SUV-sagen kort fortalt Gennem otte måneder har et området på indre Østerbro været udsat for hærværk. Hærværket har specifikt været rettet mod de SUV-biler, der holder parkeret på gaderne. Der er indtil nu optalt 74 ødelagte biler, men tallet kan være højere end det. De bliver ødelagt ved, at de bliver ridset i lakken. Det lyder som beskedent hærværk, men alene på en bil, som Ekstra Bladet har kendskab til, er udbedringen af skaderne løbet op i en beløb på 82.000 kroner. Fredag 11. september blev der foretaget en anholdelse af en mand, da han angiveligt blev taget på fersk gerning i hærværket af en opmærksom beboer. Københavns Politi er nu i gang med at efterforske, om han kan stå bag de seneste mange måneders hærværk i området. Den anholdte blev løsladt kort efter anholdelsen, men er fortsat sigtet i sagen. Han er 36 år og forsker på et dansk universitet. Han bor også selv. Vis mere Luk

Da Ekstra Bladet talte med hende kort efter episoden, var hun tydeligt rystet af oplevelsen. Men hun er glad for, at hun gjorde det, også selvom det ikke var en reaktion, hun nogensinde troede, hun skulle opleve fra sig selv.

Nu er der kommet lidt mere ro på, men oplevelsen sidder stadig i kroppen.

- Det her været lidt overvældende at bo her på Østerbro de seneste dage. Folk vil snakke og folk siger hej, og nu kommer det her så, siger Mette Lind.

Fangede formodet serie-forbryder: - Det ligner mig slet ikke

Mette Lind pågreb en mand, der angiveligt lavede hærværk på en bil. Det kan nu udløse en dusør. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Skal betragtes som en anerkendelse

Dusører gives, når en beboer har 'ydet en ekstraordinær indsats', fortæller Jesper Bangsgaard, der er vicepolitiinspektør hos Københavns Politi.

Dusørerne ligger som regel på omkring 1000 kroner og gives af forskellige fonde.

- Det er jo ikke noget, man bliver velhavende af. Det skal betragtes som en anerkendelse. Så kan de gå ud og spise en god middag eller forkæle sig selv lidt, siger Jesper Bangsgaard.

Sådan gives dusører til borgere - Det er den patrulje, som kommer ud til en sag, der kan indstille til en dusør, fortæller vicepolitiinspektør hos Københavns Politi Jesper Bangsgaard. - Det kan de vælge at gøre, hvis de mener, at en borger har ydet en ekstraordinær indsats. Han nævner, at det kan være, hvis der er nogen, der hopper i vandet eller hjælper i forbindelse med en anholdelse, som det er i tilfældet med Mette Lind og hendes kæreste. Men Jesper Bangsgaard understreger også, at der, når det kommer til at assistere med en anholdelse, er nogle farer forbundet med det. - Man skal passe på med at indblande sig. Vi opfordrer til, at man tilkalder politiet og observerer. Så kan man hjælpe politiet i den rigtige retning, fortæller han. Når en borger er indstillet til en dusør af patruljen ryger den op gennem systemet, hvor forskellige personer inden for politiet vurderer, om dusøren er fortjent, oplyser Københavns Politi. I sidste ende uddeles dusøren af politidirektøren i den respektive politikreds ved en ceremoni. Pengene gives af forskellige fonde og ligger som regel på omkring 1000 eller 2000 kroner. Vis mere Luk

Men det gør ikke noget for Mette Lind.

- Hvis jeg får dusøren, vil jeg bare uanset hvad tage det skulderklap, det er. Og uanset beløbet vil jeg glæde mig til at dele den gestus med Anders og Julie, fortæller hun.

Hendes kæreste, Anders Trane Madsen, og nabo Julie Lindberg-Levin var nemlig begge med til at hjælpe med at få fat på den nu sigtede. Ekstra Bladet har tidligere talt med begge, der har fortalt om deres oplevelser med hærværket i området.

Seriehærværk på Østerbro: Hvem ødelægger vores dyre biler?

Endelig nyt i sagen

Den sigtede i sagen er en 36-årig mand, der arbejder som forsker på et dansk universitet.

- Vi efterforsker på livet løs, siger vicepolitiinspektør ved Københavns Politi Jesper Bangsgaard.

Politiet skal nemlig nu undersøge, om den sigtede, Mette Lind pågreb, står bag alle hærværkene i området.