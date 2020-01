Michael fandt højgravide Louise dræbt: - Jeg gik i chok

Det er mere end tre år siden, at den 32-årige højgravide kvinde Louise Borglit en regnvåd novemberaften blev fundet dræbt i Elverparken i Herlev.

Drabeligt såret af stik fandt Michael Hudlebusch den unge kvinde liggende i græsset. Men selv om der er gået flere år siden den aften, glemmer han den aldrig.

- Jeg er ude og lufte min hund med et vennepars kone, da vi ser noget lyse i luften cirka 50 meter foran os. Det svinger fra side og til side og er hævet cirka en halv meter over jorden, så vi undrer os over, hvad fanden det er. Da vi kommer nærmere, kan vi se, at det er en hund, der kommer imod os, fortæller Michael Hudlebusch til Ekstra Bladet.

- Ganske stille og roligt kommer den over til os. Den kigger meget bestemt over mod buskadset, og da jeg går med den derover, ser jeg en person ligge i det våde græs. Min første tanke er, at det er en person, der har fået et ildebefindende, men da jeg tager fat i armen, der er helt slap, tænker jeg 'fuck, den er helt gal'.

Michael Hudlebusch står frem i forbindelse med dokumentaren 'Drabscheferne - de uopklarede sager', der vises onsdag på Kanal 5, og hvor den endnu uopklarede sag bliver gennemgået.

Over for Ekstra Bladet fortæller Michael Hudlebusch, hvordan han i flere minutter kæmpede for Louise Borglits liv.

- Jeg har en sygeplejerske i røret, der fortæller mig, hvad jeg skal gøre, så jeg ikke går i panik. Hun beder mig om at åbne kvindens jakke, så jeg bedre kan give hjertemassage. Det er her, jeg opdager, at den er gruelig gal.

- Jeg kan se stikhuller, og fra det ene øjeblik til det andet står jeg med en person, som er ved at forbløde. Det er meget voldsomt, husker Michael Hudlebusch.

Gravid i syvende måned

Men selv da det går op for venneparret, at Louise Borglit ikke er bare er faldet om og har fået et ildebefindende, forholder de sig i ro og bliver ikke bange, fortæller Michael Hudlebusch.

- Jeg når slet ikke at overveje, at jeg også selv kan være i fare. Det er først senere, da jeg ser nyheden om, at det er en gravid kvinde, der er blevet dræbt, at jeg får det dårligt. Der kan jeg slet ikke være i min egen krop, fortæller Michael Hudlebusch, som rådes til at tage forbi en psykiatrisk akutmodtagelse.

Louise Borglit var gravid i syvende måned, da en morder med adskillige knivstik satte en stopper for hende og hendes ufødte søns liv. Hun var iført sin svogers regntøj og gummistøvler for at lufte søsterens hund - en golden retriever.

Hendes påklædning og det faktum, at hun gik i en mørk, regnfuld park med søsterens hund, har ført til spekulationer om, hvorvidt drabsmanden kunne have forvekslet hende med en anden. For intet i den 32-årige kvindes liv peger - umiddelbart - på begivenheder, der er så voldsomme, at det ligefrem kunne give anledning til drab.

Men i dag - over tre år senere - er gerningsmanden stadig ikke fundet.

