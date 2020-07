Michelle forsvundet: Politiet frygter det værste

Københavns Politi har siden torsdag morgen ledt efter 21-årige Michelle Hørlyck Weber.

Politi frygter nu, at Michelle kan være forsvundet i Øresund.

- Det er ud fra nogle sko og andre personlige effekter, som vi har fundet ved kysten torsdag, fortæller efterforskningsleder Søren Lauritsen ved Københavns Politi.

- Vi har blandt været ude og søge i området omkring Hellerup Strand - dog uden noget resultat.

Efterforskningslederen fortæller, at politiet er ved at have udtømt de oplagte muligheder her og nu.

Derfor håber Søren Lauritsen, at efterlysningen giver nogle nye oplysninger i sagen

Forlod sit hjem natten til torsdag

Den unge studine Michelle Hørlyck Weber på 21 år forlod i nat sit hjem på Lauritz Sørensens Vej på Frederiksberg.

Siden har ingen hørt fra hende.

- Vi har fået flere tip fra borgere, der mener at have set hende. Det er lidt fra her, der og alle vegne, og nogle er mere sandsynlige end andre, men vi har stadig ikke fundet hende, siger vagtchef Henrik Svejstrup til Ekstra Bladet.

Københavns Politi opfordrer stadig borgere, der mener at se Michelle Hørlyck Weber, til at kontakte dem på telefonnummer 114.