Midt i norsk kidnapningssag: Det vælter ind med tips

Anne-Elisabeth Hagen er fortsat savnet, i hvad der formodes at være er en kidnapningssag.

Politiet gik fredag ud og efterlyste tips fra befolkningen, som kan have sat noget mistænkeligt, der kan lede til et gennembrud i sagen. Og tips har de fået masser af.

- Vi har modtaget mere end 500 tips i alt, siger politiinspektør Tommy Brøske til VG lørdag ved middagstid.

Krav om løsepenge

Anne-Elisabeth Hagen forsvandt 31. oktober fra parrets hjem i Lillestrøm uden for Oslo.

Da hendes mand, Tom Hagen, kom hjem fra arbejde, fandt han en seddel med et krav om løsepenge, og derfor efterforskes sagen som en kidnapningssag.

Politiet har gennemsøgt parrets hjem i Lillestrøm for beviser, som kan lede dem videre i efterforskningen. Foto: Berg-Rusten, Ole/Ritzau Scanpix

Tom Hagen er blandt de 200 rigeste personer i Norge, og hans formue betragtes som baggrunden for kidnapningen. Politiet har opfordret familien til ikke at betale løsesummen, og den opfordring har de valgt at følge.

Onsdag viste politiet på en pressekonference en video fra et overvågningskamera, som viser to mænd uden for Futurm Industrial Park i Lørenskog, hvor Tom Hagen arbejder.

De to mænd på videoen udviste mistænkelig opførsel, og derfor valgte politiet at efterlyse dem. De har endnu ikke meldt sig selv.

Anne-Elisabeth Hagen har været savnet i ti uger, og der har endnu ikke været et livstegn fra hende. Ligeledes har der ingen kontakt været fra kidnapperne, siden de efterlod en seddel ved parrets hus.

Mange tips

Politiet efterlyste fredag tips fra personer, som kan have set noget mistænkeligt.

- Det kan være hytter, bygninger, huse eller andet. Vi er interesserede i observationer af øget aktivitet, af billeder eller mennesker, overdækkede vinduer, arbejde med lydisolering inden 31. oktober, eller hvis nogen registrerer, at folk, de ved, har lavet unormale køb, i dette tilfælde kan det være produkter til kvinder, sagde Tommy Brøske til VG fredag.

Politiet bekræfter lørdag over for VG, at det er væltet ind med tips om mulige skjulesteder og lignende fra både ind- og udland. Mere end 500 tips er det blevet til.

Det norske politi vil endnu ikke kommentere, hvordan de vurderer de tips, som de har modtaget.

