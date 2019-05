Mike snorksov fra kæmpe-eksplosion

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Mens en voldsom eksplosion i en slikbutik i Storegade 12 i Thisted satte gang i alle butiks-alarmerne, lå en af byens borgere og snorksov fra de i bogstaveligste forstand rystende begivenheder.

- Jeg har absolut intet hørt, griner Mike Dalgaard Pedersen, som bor i Storegade 3.

Ekstra Bladet forsøger at få en frontberetning fra nattens drama, da slikbutikken røg i luften med et kæmpebrag.

Eksplosionen var så voldsom, at alle vinduer i butikken blev blæst ud.

Foto: Rene Schütze

En del af inventaret - blandt andet en kummefryser - landede også ude på gaden. Men Mike er absolut ikke manden, som kan fortælle noget om nattens oplevelser.

- Jeg må indrømme, at jeg har sovet som en sten. Jeg ved godt, at jeg har noget af et sovehjerte. Jeg tror faktisk ikke, at jeg ville vågne, hvis der røg en atombombe i luften ved siden af mig, lyder det fra den unge mand.

Læste det på Internettet

Han gik på Internettet for at læse nyheder, inden han skulle på arbejde. Her kunne han så læse om eksplosionen tæt på hans bolig.

- Jeg blev godt nok noget overrasket, fortæller Mike.

Alarmen gik klokken 0.42, og politi og brandfolk rykkede hurtigt til stedet. En person er kommet lettere til skade ved eksplosionen. Politiet har mørkelagt de nærmere omkring personens tilskadekomst.

Ekstra Bladet har forgæves fosøgt at få en kommentar fra slikbutikken Thy Slik's ejer.

Voldsomme skader

Tidligt torsdag morgen oplyste vagtchef Henrik Nielsen, Midt og Vestjyllands Politi, at man ikke kan sige, om der er sket noget kriminelt i forbindelse med eksplosionen.

- Det skal vi til at efterforske i løbet af torsdag. Der er ikke indlagt gas i bygningen, sagde Henrik Nielsen.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en opfølgende kommentar fra politiet.

Skaderne på bygningen er så voldsomme, at der er sammenstyrtningsfare. Ejendommen vil formentligt aldrig kunne opføres igen.

Slikbutikken ligger i byens gågade, hvor især butikker hører til i gadebilledet.

