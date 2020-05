Militær gør opsigtsvækkende narkofund

I Myanmar har landets militær de seneste måneder gjort flere gigantiske fund af narkotika.

i perioden mellem februar og april har soldater fundet frem til og ransaget et hav af ulovlige laboratorier i det delvist lovløse Kutkai-ormråde i Shan-regionen.

Her har man beslaglagt svimlende mængder narkotika og våben. Intet mindre end 200 millioner amfetaminpiller, 500 kilo methamfetamin, 300 kilo heroin og 3750 liter fentanyl har landets narkobaroner måttet give afkald på i de store militæraktioner.

Det skriver The Guardian.

Artiklen fortsætter under billedet ...



Foruden store mængder narkotika har Myanmars militær også fundet større lagre med våben og ammunition. Her i landsbyen Loikan. Foto: Myanmar Police/UNODC

Myanmar er notorisk kendt for at været et af de lande, hvor der fremstilles mest narkotika. Det er foruden Afghanistan det land i verden, der producerer mest heroin.

Alligevel overrasker de gigantiske mængder narko, som de seneste måneder er blevet beslaglagt, FN's Afdeling for Narkotika og Kriminalitet (UNODC, red.).

- Det, der er blevet fundet i disse operationer, sprænger virkelig skalaen, siger Jeremy Douglas, UNODC's repræsentant i Sydøstasien og Stillehavet, ifølge det britiske medie.

Samtidig understreger han, at der er tale om en af de største narko-operationer nogensinde i verdensdelen.

Artiklen fortsætter under billedet ...



Her ses kemiske højtryksreaktorer, som bruges til at producerer stoffer af kriminelle i Myanmar. Foto: Myanmar Police/UNODC

Blandt det beslaglagte har myndighederne fundet det dødsensfarlige syntetiske stof fentanyl. Ifølge sundhedseksperter er det 50 gange stærkere end heroin og 100 gange mere potent end morfin.

Fentanyl kan være dræbende ved blot indtagelse af to milligram - det svarer til fem sandkorn.

- Der er tale om en hidtil uset produktion af syntetisk opium. Det foregår i en skala, som ingen forventede, lyder det overrasket fra Jeremy Douglas til The Guardian.

Især i USA mærker man den stigende interesse for fentanyl. Den har skabt en opiumskrise i landet, hvor 32.000 personer døde af en overdosis alene i 2018.

30 personer er indtil videre anholdt under militærets operationer i Myanmar, men myndighederne slår fast, at mange fortsat er på fri fod, da det er transnationale kriminelle bander, som står bag.

Kæmpe narko-fangst ved Bilka: Derfor skulle kokke-elev befries fra arresthus