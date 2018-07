Militære brandkøretøjer sendt i aktion mod Vildmose-brand

Branden ved Lille Vildmose i det østlige Himmerland ulmer i øjeblikket så kraftigt i den knastørre mosejord, at myndighederne frygter, at den kan æde sig gennem jordbunden og lave tunneler for så at dukke op et helt andet sted.

I øjeblikket forsøger to af flyvevåbnets terrængående slukningskøretøjer fra Flyvestation Aalborg at komme tæt på de underjordiske brandlommer og nedkæmpe dem fra højtryks vandkanoner.

I forvejen har brandvæsnet sat tunge landbrugskøretøjer ind med store plove for at rive overfladen op, så slukningsvandet kan trænge ned gennem den tørre spagnum-jord. Desuden kører gyllevogne rundt og spreder vand på jorden.

Ild i lag af spagnum under jorden

- Jorden i Lille Vildmose er højmose med virkelig meget spagnum under selve muldjorden. Det brænder derfor meget langt nede, og det er svært for os at få vandet ned, hvor det gør gavn, oplyser Lars Bjørndal fra Nordjyllands Beredskab.

- Jeg er bekymret for, hvis ilden nede i jorden brænder ind under de brandbælter, der er. Der er også nogle dybe grøfter i området, som plejer at være fyldt med vand.

- Men på grund af tørken er der ikke så meget vand i grøfterne nu. Hvis ilden brænder under og forbi grøfterne, så kan der opstå brande i helt nye områder, sagde Lars Bjørndal i formiddag til Ekstra Bladet.

Brand gik under jorden

Branden ved Lille Vildmose opstod i går ved Dokkedal sydøst for Aalborg. I første omgang lykkedes det at begrænse det afbrændte område til 50 hektar og samtidig undgå Tofte Skov.

Nordjyllands Beredskab har fået assistance fra Beredskabsstyrelsen, der har sendt slukningsudstyr og mandskab til området.

I går skønnede brandfolk på stedet, at indsatsen kunne indstilles i dag, men efter at den er gået under jorden, er der atter en større brandstyrke på stedet.

