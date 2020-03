Miljøsvin blev afsløret af personlige papirer i deres affald

To unge mænd fik en bøde og blev sat til at rydde op efter sig selv, efter de blandt andet havde dumpet kemiske væsker og en mikrobølgeovn ved en skrænt på Falster

Politiet fik mandag klokken en anmeldelse om noget affald, der var blevet smidt ud over en skrænt neden for traktørstedet Pomlenakke nær Hesnæs på det østligste Falster.

De tog tirsdag ud for at se på svineriet. Her fandt betjentene nogle papirer, som fik dem til at fatte mistanke til en 18-årig mand. Politiet fik fat i manden, og efterfølgende fandt man også frem til en 20-årig mand, som man mistænkte for at være medskyldig.

De to unge mænd lærte så på den hårde måde, at det ikke betaler sig at dumpe sit affald i naturen, da de blev sat til at rydde op efter sig selv og står til at få en bøde, fordi den slags i udgangspunktet er en overtrædelse af naturbeskyttelsesloven, og i grovere tilfælde kan være en overtrædelse af miljølovgivningen.

De to mænd blev sigtet for overtrædelse af miljølovgivningen og det skyldes, at der var noget kølervæske blandt affaldet, som går ind under miljøfarligt affald.

- Genbrugsstationerne lukker og så er det folk begynder at smide deres affald rundt omkring ude i naturen, og det er jo ikke lige frem en grøn løsning må man sige, forklarer vagthavende hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til Ekstra Bladet.

De to mænd krøb til korset og gik i gang med at ryddet op efter sig selv, men det fremgik ikke i deres begrundelse, at de havde dumpet deres affaldet i naturen på grund af lukkede genbrugsstationer.