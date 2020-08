Milliard-arving eftersøgt

Vorayuth Yoovidhya, den thailandske arving til Red Bull-imperiet, er en eftersøgt mand.

Det skriver CNN.

Således er der blevet udstedt en arrestordre mod Yoovidhya, da nye anklager er dukket op, der ikke just pryder hans renommé yderligere.

Han bliver efterlyst for hensynsløs kørsel og brug af stoffer.

Hvor Yoovidhya er, vides ikke. I 2012 kørte han en betjent på motorcykel ihjel i sin Ferrari. I 2017 blev han efterlyst i første omgang, men myndighederne mener, at han på det tidspunkt allerede havde forladt landet.

Stor kritik

Vorayuth Yoovidhya er barnebarn til grundlæggeren af Red Bull-koncernen, Chaleo Yoovidhya, og er altså vokset op i en af Thailands mest prominente familier.

Reuters har talt med Vorayuth Yoovidhyas advokat, der ifølge eget udsagn ikke havde hørt noget om de nye anklager og efterlysningen. Han havde desuden ikke været i kontakt med sin klient.

Det thailandske folk har længe været stærkt utilfredse med, at det ikke er lykkedes pågribe millard-arvingen. De ser det som et tegn på, at de thailandske myndigheder tilgodeser landets rigeste, og at man ikke er lige for loven.

Sådan så gerningsstedet ud, da politimanden blev kørt ihjel. Foto: AP

