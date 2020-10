Milliardær dræbt: Ville slå rekord

Den britiske multimillionær Zef Eisenberg døde torsdag, da han forsøgte at slå den britiske fartrekord

Milliardæren Zef Eisenberg er død.

Det oplyser hans familie til BBC.

Zef Eisenberg forsøgte torsdag at slå den britiske rekord for fart på i et køretøj på land, der lyder på 333 kilometer i timen (I et civilt køretøj red.).

Men det endte med at koste ham livet.

Omkring klokken 16.30 blev politiet og redningsfolk kaldt til Elvington Airfield nær York, hvor Zef Eisenberg var kørt galt. Men hans liv stod ikke til at redde.

Fartdjævel

Det er ikke første gang, at fitness-milliardæren har kørt for stærkt i sit forsøg på at slå rekorder. I 2016 kørte han galt i højt fart på samme bane, og det kostede ham 11 brækkede knogler heriblandt hans bækken.

Zef Eisenberg blev for alvor kendt, da han startede fitness-firmaet Maximuscle, der endte med at blive solgt for 1,3 milliarder danske kroner.

Milliardæren var kendt for at forsøge at slå alverdens verdensrekorder, hvor fart var involveret. Især på motorcykel.