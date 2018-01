Milliardær-par hængt side om side: Nu er der nyt om den mystiske sag

Et canadisk ægtepar blev i december fundet døde under mystiske omstændigheder. Nu kan privatdetektiver afsløre nye detaljer om drabssagen

To mystiske dødsfald skabte overskrifter i hele verden i december.

Milliardær-parret Barry og Honey Sherman blevet fundet hængt side om side i kælderen i deres hjem fredag. Her kunne politiet hurtigt konstatere, at dødsårsagen var tryk på nakkehvirvlen, og derfor blev sagen overdraget til drabsafdelingen.

Og nu mener en gruppe eksperter og privatdetektiver, at flere gerningsmænd formentlig står bag.

Det afslører mediet CBC News Toronto samt Washington Post.

Ægteparret blevet fundet side om side nær deres private pool, hvor de angiveligt var blevet kvalt i et læderbælte hængende fra et gelænder. Derfor valgte Sherman-familien at hyre en række privatdetektiver, der skulle undersøge sagen nærmere.

Deres teori er, at flere gerningsmænd har skaffet sig adgang til parrets hjem, inden de slog dem ihjel. Samtidig mener de, at mærker på de to ofres håndled bevidner, at de har været bundet sammen.

Foto: AP

De blev fundet 15 december, og siden da har politiet i Canada holdt kortene tæt til kroppen. Men efterforskerne oplyser også til CBC News Toronto, at de mener, at parret allerede blev dræbt to dage før.

Det skyldes, at Honey Sherman havde det samme tøj på, som hun havde 13. december. Desuden mener de, at der er beviser for, at hun har kæmpet med sine formodede drabsmænd, fordi hun har adskillige sår på læben samt en blødende næse.

Politiet i Toronto har ikke ønsket at kommentere de nye oplysninger.

Afviser selvmord

Parret havde netop sat huset til salg for cirka 35 millioner danske kroner, og det var en ejendomsmægler, som fandt ligene af Barry Sherman og hans hustru.

Politiet oplyser, at der ikke er fundet tegn på, at udefrakommende er trængt ind i boligen.

Foto: AP

Det førte til spekulationer i pressen om, at Barry Sherman, 75, skulle have dræbt sin kone og derefter have taget sit eget liv.

Det er ikke bekræftet af politiet, og familien afviser teorien:

- Vi er chokerede og synes, det er uforsvarligt, at politikilder angiveligt skulle have fortalt medier om en teori, som hverken familie, venner eller kolleger tror på, skriver familien.

God for 20 mia. kr.

Barry Sherman var grundlægger af medicinalselskabet Apotex og god for omkring 20 milliarder kroner ifølge magasinet Forbes.

Ægteparret var også kendt som nogle af landets største filantroper, og dødsfaldet har chokeret den canadiske elite.

Torontos borgmester, John Tory, siger, at han er ’chokeret og knust’. Han tilføjer, at parret havde ydet omfattende økonomiske bidrag til byen.