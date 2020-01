Milliardær sigtet: Kørte treårig ned med sin Tesla

Nytårsdag udviklede sig dramatisk for den 91-årige miliardær Fred. Olsen.

Omkring klokken 14.30 påkørte han en treårig dreng i den vestlige del af Oslo, og milliardæren endte med at blive sigtet.

Det skriver norske NRK.

Den treårige dreng kom heldigvis ikke alvorligt til skade, men den 91-årige rederiejer er sigtet for at have overtrådt færdselslovens paragraf tre, som lyder således:

'Enhver skal færdes hensynsfuldt og være agtpågivende og varsom, så der ikke kan opstå fare eller voldes skade på andre'.

Politiet oplyser dog, at der ikke er mistanke om, at den 91-årige mand var påvirket af alkohol i forbindelse med ulykken.

Over for NRK bekræfter Fred. Olsen, at han var årsag til uheldet.

'Jeg er uendelig trist over det, der er sket, og har siden hændelsen tænkt meget på drengen. Jeg kan forstå, efter nær kontakt med drengens nærmeste, at han efter omstændighederne har det godt' skriver Fred. Olsen i en besked til NRK.

Fred. Olsens Tesla blev efter ulykken beslaglagt, og den har været igennem tekniske undersøgelser.

Den 91-årige mand er Norges 23. rigeste mand med en formue på 8,9 milliarder kroner. Det svarer til 6,76 milliarder kroner. Det vil have sendt ham ind på 19. pladsen, hvis han boede i Danmark.

Fred. Olsen ejer rederiet Fred. Olsen & Co.