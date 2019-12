Milliardær skal af med 381 millioner i chikane-sag

Den græske milliardær Alkiviades David er havnet i en massiv chikane-sag, efter han er blevet kendt skyldig i gentagne gange at famle løs på en assistent i Hollywood ved navn Mahim Khan. David skal betale hele 381 millioner kroner til Khan.

Det skriver AFP.

'Alki', som milliardæren kaldes, er efterhånden ved at være vant til at være i fokus, efter han tidligere er blevet hevet i retten for sine beskæftigelser med 3D-hologrammer og streaming-tjenester.

Khans advokat, Gloria Allred, kalder det en af de største sager om seksuel chikane i USA's historie. Hun tilføjer, at det viser, hvordan kvinder som Mahim Khan ikke længere vil lade sig chikanere i stilhed.

- Straffen er en påmindelse om, at sådanne rovdyr ikke bare kan slippe af sted med at gøre skade på andre, siger Mahim Khan selv.

Advokaten fremlagde beviser, der viste, hvordan 'Alki' to-tre gange om ugen ville tage fat om nakken på Khan for så at simulere oralsex, samt hvordan han forsøgte at befamle omkring kvindens private kropsdele.

Selv afviser milliardæren anklagerne og påstår sågar, at vidner i sagen lyver.

Tidligere har han bekriget amerikanske TV-selskaber og desuden et rivaliserende hologram-firma. Sidstnævnte drejede sig om teknologi, der blandt andet blev brugt til at projektere et hologram af den afdøde rapper Tupac Shakur under Coachella-festivalen i 2012.

Han påstod selv i et interview i 2017 med Los Angeles Times, at han bevidst går efter et 'skurkagtigt image' for at booste sit brand.

Udover sit hologram-firma, Hologram USA, har Alkiviades David udsigt til en Coca Cola-arv, da han er hovedaktionær i Leventis-David Group, som ejer hovedparten af Coca-Cola Helenic.

Han er god for en formue på godt 2.6 milliarder pund, svarende til svimlende 22,8 milliarder danske kroner.