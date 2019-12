Millionærfamilie med danske rødder dræbt i flystyrt

1. december mistede ni personer livet i et flystyrt i den amerikanske delstat South Dakota.

Ombord var fire generationer af Hansen-familien. Ifølge Avisen.dk er familien, som navnet antyder, af dansk afstamning.

Efter forfædrene emigrerede til det nordvestlige USA for flere generationer siden, har familien opbygget en række succesfulde virksomheder, som de har tjent styrtende på og skabt sig et navn i delstaten.

For at skyde julen ind var 12 medlemmer af familien taget på jagttur forud for thanksgiving, men på vej hjem til Idaho Falls indtraf katastrofen. Foruden familiefortagenets ledere, brødreparret Kirk og Jim Hansen, mistede også to børn livet.

Det skriver det amerikanske medie NBC News.

Snestorm skyld i tragedie

Da det lille privatejde fly lettede fra Chamberlain i delstaten South Dakota, blev besætningen mødt af en strid snestorm, som betød, at sigtbarheden var meget lav.

Det menes at være årsagen til flystyrtet. Tre personer fra Hansen-familien er indlagt på hospitalet, men er uden for livsfare. Nyheden om den tragiske ulykke har rystet lokalsamfundet.

'Denne eftermiddag led vores by et frygteligt tab. Disse to mænd, Jim og Kirk Hansen, var grundpiller i vores lokalsamfund. Der hænger en mørk sky over vores lokalsamfund netop nu. De kommer aldrig til at vide, hvor mange de har gjort en forskel for,' skriver bedemanden Brian Wood eksempelvis i et Facebook-opslag.

Takker for støtten

Hansen-familien er en stor del af lokalsamfundet, hvor de giver penge til fattige familier gennem deres tilhørsforhold til Syvendedagsadventist-kirken, som Jim og Kirk Hansen især spillede en aktiv rolle i.

Familiens talsmand Jeff Walbom takkede søndag borgerne i Idaho Falls for den store støtte, som de har udvist.

- Arven efter Jim Hansen, Kirk Hansen og deres far, Jim Hansen Senior, vil blive bevaret og blomstre gennem familien.

Familien har ifølge NBC News opbygget en stor formue på at stifte medicinalvirksomheden Kyäni og butikskæden K.J.'s Super Store.