Millionbøder til danske familier: Har hyret au pair-piger til sort arbejde

Et samlet bødebeløb på flere millioner kroner lander de kommende dage hos en række nordsjællandske familier, efter at de har hyret tidligere au pairer til at gøre rent.

Det oplyser Nordsjællands Politi til Fagbladet 3F, efter at det i foråret kom frem, at 84 familier blev undersøgt for at have hyret fem filippinske kvinder til at gøre rent, uden at kvinderne havde den nødvendige arbejds- eller opholdstilladelse.

I nogle tilfælde har kvinderne levet under jorden i Danmark i over fem år.

Det fortæller Erik Pontoppidan fra Udlændingekontrolsektionen i Nordsjællands politi.

- De her kvinder startede med at være her på au pair-ordningen, og så har de undervejs opbygget nogle relationer og en kundekreds, så da au pair-tilladelsen udløb, har de kunnet leve af den kundekreds, siger Erik Pontoppidan til Fagbladet 3F.

Han fortæller, at en kvinde typisk har gjort rent for 10-15 familier.

Anklagemyndigheden er fortsat i gang med at vurdere de enkelte bødestørrelser, men ifølge Erik Pontoppidan beløber det sig samlet til "flere millioner".

Familierne har typisk betalt mellem 100 og 120 kroner i timen sort, fortalte flere tidligere au pairer i foråret til TV2.

Den ulovlige au pair-rengøring blev opdaget, efter at Udlændingekontrolafdelingen i Nordsjællands Politi lavede en særlig indsats på baggrund af en række oplysninger.

- Vi var overrasket over, hvor omfangsrigt det var, og hvor hurtigt, vi fik fat på noget, siger Erik Pontoppidan til Fagbladet 3F.

Og fordi sagen viste sig at være så omfattende, har det taget flere måneder at komme frem til sigtelser, fortæller han.

Politiet vil nu evaluere indsatsen og holde fokus på tidligere au pairer, der lever under jorden i Danmark.

