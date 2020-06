Milliondusør: Nu reagerer politiet

Norsk politi er kritiske over for, at Tom Hagen udlover en dusør

Norsk politi forholder sig kritisk til det faktum, at milliardæren Tom Hagen har udlovet en dusør på ti millioner norske kroner til den, der har informationer om, hvor hans kone befinder sig.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

Hagen, der er en af Norges rigeste mænd, er sigtet for drab eller medvirken til drab på sin hustru, men hævder selv, at hun blev kidnappet, da hun forsvandt sporløst i oktober 2018.

Tom Hagen udlover million-dusør

Mandag tonede hans advokat, Svein Holden, frem på TV2 Norge og udlovede dusøren.

- Dette er på ingen måde en privat efterforskning. Hvis vi får tips af substans, vil indholdet bliver videreformidlet til politiet, som skal foretage den videre efterforskning, lød det i programmet 'Åsted Norge'.

Et ældre billede af milliardæren Tom Hagen. Foto: Ritzau Scanpix/Torbjorn Olsen

Politiet: Alle tips skal gå til os

Det har nu fået politiet til at reagere. I en pressemeddelelse udtaler anklager Haris Hrenovica følgende:

- Vi er positive over for alle initiativer, som kan fremskaffe information i sagen. Vi er også positive over for dusør som virkemiddel og har tidligere været i dialog med familien om dette.

- Helt principielt kan politiet dog ikke støtte en fremgangsmåde, hvor andre end politiet skal bestemme, hvilke tip der skal følges op på. En forudsætning må være, at alle tips går direkte til politiet, som har ansvaret for efterforskningen, og det at sker uden begrænsninger i forhold til typen af tips.

- Det er vigtigt, at politiet på et objektivt grundlag kan vurdere alle tips op mod det øvrige materiale, vi sidder med. En oplysning, som virker uvæsentlig for andre, kan være af stor betydning for efterforskningen.

Mindre skræmmende

Til VG siger Svein Holden, at fremgangsmåden er valgt, fordi de mener, at nogle kan opleve det som mindre skræmmende at tage kontakt til dem i stedet for politiet.

- Det er kun mig selv og en anden advokat i advokatfirmaet Hjort, som har adgang til e-mailsene. I udgangspunktet vil alt, vi modtager, blive videresendt til politiet, og jeg er i dialog med anklager Hrenovica om, hvordan dette skal gennemføres, siger advokaten og tilføjer:

- Tom Hagen har altså ingen mulighed for at sortere indkomne tips, før de overdrages til politiet.

Programserien 'Åsted Norge', handler om uopklarede drabssager. I programmet sagde Hagens advokat, at milliardæren frygter, at Anne Elisabeth Hagen ikke vil blive fundet.

- Det er derfor, vi har besluttet at gøre enkelte tiltag for at finde ud af, hvad der er sket med hende, siger Svein Holden.

Tom Hagen har været i politiets varetægt, men blev løsladt igen efter en afgørelse fra Højesteret. Han er dog fortsat sigtet for det, politiet mener er et drab.

Møder politiet første gang efter løsladelse

