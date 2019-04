Min bil er eksploderet: - Hvad foregår der?

Min kone er chokeret. Hun skulle have været på arbejde her til morgen, men det kan vi ikke komme til, for nu har vi ingen bil, siger ejeren af varebilen, som eksploderede i nat på Nørrebro

Et ægtepar blev brat revet ud af søvnen, da politiet i nat ringede med en ubehagelig besked.

- Omkring klokken 2 bliver jeg ringet op af politiet, som siger, at bilen er eksploderet, fortæller Osman Durmaz til Ekstra Bladet.

Den 53-årige mand skyndte sig ned til parkeringspladsen i Mjølnerparken på Nørrebro i København, hvor parrets rengøringsvogn stod i flammer.

Politiet efterforsker eksplosion i bil ved Mjølnerparken

Den har ifølge Københavns Politi været udsat for en eller anden form for sprængning.

- Vi ved ikke, hvad der foregår. Vi har ingen idé om det. Min kone er chokeret. Hun skulle have været på arbejde her til morgen, men det kan vi ikke komme til, for nu har vi ingen bil, siger Osman Durmaz, som er kurder fra Tyrkiet, men i 36 år har boet i Danmark.

Han trøster sig ved, at hverken han eller hans 46-årige hustru, Beyza Demiroglu, som driver et lille rengøringsfirma, var i bilen, da eksplosionen skete.

- Det har vi også tænkt på, og det er vi glade for. At vi ikke var i bilen, siger manden, som få timer efter eksplosionen fortsat er rystet.

Osman Durmaz og hans hustru er chokerede ovenpå nattens eksplosion. Foto: Privat

Parret bor midlertidigt hos Osman Durmazs mor i Mjølnerparken, mens lejligheden i Brønshøj bliver renoveret.

Osman Durmaz har ikke konstateret problemer med bilen

- Jeg har ikke nogen idé om det. Jeg forventer at høre fra politiet, hvad det kan være. Vi har ingen problemer haft med bilen. Den skulle have været til syn på mandag. Siden seneste syn i 2016 har jeg haft den på værksted, hvor den har fået skiftet håndbremser og klodser. Der var også lidt rust, fortæller Osman Durmaz, der kørte i bilen så sent som lørdag aften.

- Jeg kom i går ved 18.30-tiden, parkerede bilen og gik op til min mor.

- Har du nogen fjender, og kan du forestille dig, at der er nogen, der vil dig noget ondt?

- Jeg har ikke noget med nogen at gøre. Jeg kender ikke noget til det.

Københavns Politi modtog anmeldelsen om eksplosionen ved Hothers Plads i Mjølnerparken klokken 00.57 søndag og er søndag morgen fortsat talstærkt til stede i området, som er afspærret.

Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet er den lille varebils forrude fløjet adskillige meter væk fra selve bilen, som politiet nu har fjernet.

Paludan på besøg

Politiet holder fortsat kortene tæt til kroppen, og den centrale vagtleder Jesper Frandsen siger, at man efterforsker bredt.

Ingen er kommet til skade ved eksplosionen, og der er søndag formiddag ingen anholdt i sagen.

- Der er to cyklister i nærheden, da eksplosionen sker, siger Jesper Frandsen, som tilføjer, at cyklisterne ikke er mistænkt for at have noget med eksplosionen at gøre.

Politiets tilstedeværelse skyldes udover efterforskningen, at den ultra-højrenationalistiske leder af Stram Kurs, Rasmus Paludan, klokken 14 aflægger Mjølnerparken et besøg.

- Vi har ingen formodning om, at der er en sammenhæng mellem eksplosionen og Rasmus Paludans demonstration. Det er der intet, der tyder på, men det indgår selvfølgelig i den samlede vurdering af sikkerheden omkring Paludan-arrangementet.

