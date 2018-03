Min søster blev kvalt på Costa del Sol: - Håber hendes morder rådner op

Dansk kvinde blev ifølge spansk politi myrdet af kæreste på hotel - kort efter døde hendes far - ifølge søsteren af sorg

Anne Christine Frederiksen Muckus kom i juni 2015 hjem i en kiste fra kæresteturen til Costa del Sol. Her sidder den formodede drabsmand, V.D., på tredje år og venter på sin dom.

- For min skyld kan han blive dernede og rådne op. Det vil passe mig fint. Man har ikke ret til at gå og tage et menneskes liv, siger den dræbtes storesøster, Marian Sebens, nu til Ekstra Bladet.

Hun glæder sig til, at retssagen mod søsterens kæreste endelig begynder i april.

Det sker næsten tre år efter, at kvinden, som af venner og familie altid er blevet kaldt Stine, blev fundet død og nøgen på hotelværelse 524 på det firestjernede BQ Andalucia Beach Hotel i Torre del Mar øst for Málaga.

Den nu tiltalte på vej til grundlovsforhør i juni 2015. Foto: Anthon Unger

- Jeg fik beskeden af Stines far om søndagen og blev skidetosset. Jeg har aldrig kunnet lide V.D., og efter at Stine blev kærester med ham, havde jeg ikke så megen forbindelse med hende, siger Marian Sebens, som referer til den nu drabstiltaltes omdømme i Kastrup.

- Han var kendt for at være narkohaj, og jeg kan forestille mig, at det var derfra pengene til det dyre hotel, de boede på, kom fra, siger søsteren.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har den tiltalte tidligere været i dansk politis søgelys, blandt andet i forbindelse med narkohandel og kørsel i narkopåvirket tilstand, men aldrig før været anklaget for en forbrydelse så alvorlig som denne. Ny mystik om dansk kvindes ferie-død

Han har siden anholdelsen 21. juni 2015 siddet varetægtsfængslet i det centrale arresthus i Alhaurin de la Torre uden for Malaga og bliver i april stillet for en dommer og en jury.

Gik på værtshus

Ifølge anklageskriftet, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, havde både den tiltalte og dræbte drukket betydelige mængder alkohol og taget kokain, men søsteren og veninden, Janni Nielsen, afviser, at Stine tog stoffer.

- Hun har altid været en glad pige, der gik på værtshus, men stoffer rørte hun ikke, siger Marian Sebens, som tilføjer, at hendes lillesøster har levet et hårdt liv.

Janni Nielsen husker Stine som en glad og temperamentsfuld pige: - Hun var sådan en, der smed alt, hvad hun havde i hænderne, hvis andre havde brug for hjælp. Foto: Privat

Nedturen tog ifølge Stines søster og veninde fart, da kvinden mistede den daglige kontakt med sin søn.

- Hendes far tog ham med til Polen, da han var fem, og han fylder 18 år i august. Det tog hårdt på hende, fortæller Janni Nielsen, som sidst så Stine, da hun fyldte 40 år, to måneder før den fatale rejse sydpå.

- En måneds tid før rejsen talte jeg med hende om, at hun gerne ville sikre sin søn, hvis der skulle ske hende noget. Hun nåede at lave et testamente, før hun døde.

Kvalt efter sex

Stine blev ifølge anklageskriftet, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, dræbt af sin i dag 54-årige kæreste med ledningen til en mobiloplader efter en bytur. Stine lagde sig ifølge anklageskriftet til at sove, efter at hun havde dyrket sex med kæresten, som derefter lagde ledningen om hendes hals.

Om morgenen henvendte manden sig ifølge anklageskriftet i hotellobbyen og fortalte hoteldirektøren, at hans kæreste var bevidstløs og ikke trak vejret.

Han forklarede ifølge anklageskriftet hoteldirektøren, at han ikke kunne huske, hvad der var sket, fordi han var fuld.

Hoteldirektør, Andrés Guerrero, glemmer aldrig synet af den afdøde danske kvinde. Det fortalte han til Ekstra Bladet kort efter, at hans hotel havde dannet ramme om en formodet drabssag. Foto: Anthon Unger

Ikke normalt

Marian Sebens har én gang besøgt hotellet, hvor hendes lillesøster mistede livet.

- Jeg talte med hoteldirektøren, som blev askegrå i ansigtet, da han fandt ud af, hvem jeg var. Han var det sødeste menneske og fortalte, at han aldrig havde oplevet noget lignende. 'Det er ikke normalt. Det er ikke normalt', blev han ved med at sige.

Hverken søster eller veninde vil følge retssagen - det vil være for hårdt.

Hele sagen trækker ifølge kvinderne et ulykkeligt spor efter sig. Stines far kom dagen efter beskeden om sin datters død på hospice og døde umiddelbart efter, at hun blev bisat 17. juli og urnen nedsat.

Janni Nielsen er veteranbilentusiast. Stine var helt vildt med den røde folkevogn, som de to havde aftalt, at de skulle på tur i. Foto: Privat

Janni Nielsen er flyttet fra Amager til Stevns, fordi hun ikke kan holde ud at se den opgang, hvor hun igennem 19-20 år opbyggede et tæt forhold til Stine, som boede i opgangen ved siden af hendes forældre.

- Det er hårdt. Jeg savner hende meget.

Da den nu tiltalte blot var sigtet, nægtede han sig ifølge spanske medier skyldig. Hvordan han forholder sig til den rejste tiltale, har det ikke været muligt at få oplyst. Ekstra Bladet har talt med den fængsledes bror, som ikke ønsker at udtale sig forud for retssagen.

Anklagemyndigheden kræver danskeren dømt for planlagt mord. Ifølge den spanske straffelov er strafferammen mellem ti og 15 års fængsel.

Den danske mand, der er tiltalt for drabet på sin kæreste Stine, sidder i dette fængsel i Malaga. Foto: Anthon Unger