Mindeløb i København skal ære Kim Wall

Fredag klokken 17.00 bliver den svenske journalist Kim Wall mindet ved et løb rundt på Christianshavns Vold på årsdagen for hendes tragiske død

Fredag er det et år siden, Kim Wall forlod Refshaleøen i en ubåd sammen med Peter Madsen, der efterfølgende dræbte og parterede den unge, svenske journalist. Hun blev 30 år.

Årsdagen for tragedien bliver markeret med et mindeløb i København på Christianshavns Vold fredag klokken 17.00, hvor alle er velkomne til at deltage.

Det koster 64 danske kroner at deltage, og pengene går til Kim Wall Memorial Fund, der er startet af Kim Walls venner og familie, og de går til uddeling af stipendier til kvindelige journalister.

Ideen til løbet stammer fra Kim Walls veninde Mia Dahlgren Winther, som ønsker at ære sin afdøde veninde og samtidig gøre opmærksom på journalisternes arbejdssituation, skriver løbets arrangør Leone Milton, der er svensk journalist og forfatter med bopæl i København.

Leone Milton kendte ikke Kim Wall personligt, men de to havde flere fælles bekendte, heriblandt Mia Dahlgren Winther, som er initiativtager til Run for Kim rundt om i verden.

- Det der skete med Kim Wall påvirkede mig meget, og da jeg hørte om 'Run for Kim' i USA, skrev jeg til Mia, for at spørge, om hun ville have hjælp til at holde det i København, siger Leone Milton, som desuden understreger vigtigheden af, at Kim Wall bliver husket som en dygtig journalist og et handlekraftigt mennesker, og ikke kun som drabsoffer.

Og det er en af grundene til, at Kim Wall skal mindes ved netop et løb, forklarer hun.

- At gøre det gennem et løb signalerer action, handlekraft og gåpåmod, og det er, hvad Kim var, for hun var en journalist, som rejste ud i verden. Vi vil ære Kim Wall og mindes hende for den fantastiske journalist, hun var. I aviserne har vi kunne læse om alt det frygtelige, og det er på tide, at det sande billede af Kim Wall kommer frem.

Hvis man ønsker at deltage i løbet, kan man finde de nødvendige detaljer på Facebook under begivenheden 'Run for Kim - København.'